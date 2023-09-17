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UY BOZOR BEKOBOD

Бекабад
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UY BOZOR BEKOBOD
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Русский
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Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Бекабад, Узбекистан
от
805,48 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: Bekabod Kottedj
🏘 🔽янги коттежлар сотуви бошланди шошилинг таклифлар сони чекланган ❗️ 📐 Майдони: 208 m²  2 сотих 🚪Хоналар: 8 🏢Қаватлар сони: 2 🛠Холати: без ремонт Нархи: 66 560$💸 ( m² 320$ ) Адрес: Бекобод шахар, 3 мкр, (ориентир қариялар уйи ёнида) 📞      
Многоквартирный жилой дом "DREAM HOUSE"SAMIMIY QALBLAR UCHUN
Многоквартирный жилой дом "DREAM HOUSE"SAMIMIY QALBLAR UCHUN
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: UY BOZOR BEKOBOD
У'з уйларингизни  битишини ку'риш завкли холат😍 DREAM HOUSE 🔽 Курилиш жараёни  17.09.23 Сотув жараёни давом этади 1 квм²-400$ 💸 ту'лов турига караб чегирма бор 2 хонали 3 хонали Манзил: 11 дахада 7 дом ру'ппараси 📍 Тел:📞 Сотув жараёни давом этади
Наши агенты в Узбекистане
Zarina Ergasheva
Zarina Ergasheva
1 объект
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ООО "Alliance Estate"
2 115 объектов

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!