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ООО PARVOZ

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani ул.Стаханцев дом 40 квартира 5а
;
ООО PARVOZ
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Языки общения
Русский
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Жилой комплекс Parvoz
Жилой комплекс Parvoz
Кибрайский район, Узбекистан
от
7,40 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: ООО PARVOZ
Супер предложение от застройщика. ЖК Парвоз - Срок погашения: 36 месяцев - 1 м2 от 7.400.000 Сум при 100% оплате Площадь квартир: 1 комната - 28м2, 35м2, 36м2, 43м2, 45м2 2 комнаты-45м2, 54м2, 55м2 3 комнаты-69м2  Преимущества: * Эко зона; • Безопасная игровая площадка; * Подземные и надземные парковки; Расположение: недалеко от Юнусабада Тхай, рейс махалля. идеально сочетает комфорт городской жизни, ведущие архитектурные и инженерные решения, роскошную инфраструктуру Здесь ваша жизнь будет уютной, яркой и интересной. В инфраструктуру комплекса будут входить: бутик, кафе и ресторан, тренажёрный зал, спа, аптека, стоматология.
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.