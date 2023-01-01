Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

Цена по запросу

DARKHAN RESIDENCE- 12 этажный дом в стиле хай-тек расположен в районе с богатой инфраструктурой, отличной экологией, наличием зеленой зоны и парков поблизости Для фасада будут использованы только высококачественные материалы, дом будет ошиваться базальтом для максимальной эффективности сохранения тепла зимой и прохлады летом. Главные преимущества Darkhan Residence: • Дом премиум класса • Максимально удобная локация • Подземный и надземный паркинг • Развитая инфраструктура • Закрытый двор с круглосуточным видео-наблюдением • Детская площадка • Беседки, скамейки, фонтан • Домофон • Два качественных бесшумных лифта Планировки квартир: Студия - 29м²; 29.5м²; 1 комнатные - 42м²; 43м²; 54.5м²;их нет 2х комнатные - 88.5м²; 89м²; От застройщика: • Входная дверь • Пластиковые окна • Межкомнатные перегородки с черной отделкой • Коммуникации (стояки, счётчики) Сдача комплекса 4 квартал 2024 года ! Условия оплаты: • Первоначальный взнос 50%, рассрочка на 18 месяцев! Адрес: Мирзо-Улугбекский район, улица Катта Дархон 19