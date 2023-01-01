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COMFORT INVEST HOUSE

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, 14-MAVZE, 65-A-UY,
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COMFORT INVEST HOUSE
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Многоквартирный жилой дом ЖК "SUNRISE"
Многоквартирный жилой дом ЖК "SUNRISE"
Сабзавот, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: COMFORT INVEST HOUSE
SUNRISE - это современный жилой комплекс по привлекательным ценам с большим выбором просторных квартир! Шестнадцати этажный двух-подъездный дом. В каждом подъезде достаточно просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами. В каждой квартире будет установлено: - Входная дверь - Пластиковые окна - Межкомнатные перегородки - Пол и потолок монолит (стяжка пола не обязательна) - Коммуникации (стояки, счётчики) Сдача комплекса 1 квартал 2025 года!
Многоквартирный жилой дом ЖК DARKHAN RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом ЖК DARKHAN RESIDENCE
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: COMFORT INVEST HOUSE
DARKHAN RESIDENCE-  12 этажный дом в стиле хай-тек расположен в районе с богатой инфраструктурой, отличной экологией, наличием зеленой зоны и парков поблизости  Для фасада будут использованы только высококачественные материалы, дом будет ошиваться базальтом для максимальной эффективности сохранения тепла зимой и прохлады летом. Главные преимущества Darkhan Residence: • Дом премиум класса • Максимально удобная локация • Подземный и надземный паркинг  • Развитая инфраструктура  • Закрытый двор с круглосуточным видео-наблюдением  • Детская площадка • Беседки, скамейки, фонтан • Домофон • Два качественных бесшумных лифта Планировки квартир: Студия - 29м²; 29.5м²; 1 комнатные - 42м²; 43м²; 54.5м²;их нет  2х комнатные - 88.5м²; 89м²; От застройщика: • Входная дверь • Пластиковые окна • Межкомнатные перегородки с черной отделкой • Коммуникации (стояки, счётчики) Сдача комплекса 4 квартал 2024 года !  Условия оплаты: • Первоначальный взнос 50%, рассрочка на 18 месяцев! Адрес: Мирзо-Улугбекский район, улица Катта Дархон 19
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.