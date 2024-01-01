В ЖК «Yangi Keles» продаются двухкомнатные квартиры площадью 66,4 м². Квартиры состоят из: гостиной, кухни, спальни, прихожей, ванной комнаты и балкона.
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В данное время продолжается продажа квартир в ЖК «Yangi Eshonguzar» и «Yangi Keles». У вас не хватает денег?! Также вы можете купить дом в рассрочку.
А как насчет того, что в жилом комплексе Yangi Eshonguzar есть возможность выплатить рассрочку в течении 36 месяцев?! 🤩
В ЖК Yangi Keles можно стать обладателем новой квартиры, выплачивая 5,9 млн сумов в месяц.
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Все удобства в одном месте — в жилом комплексе Yangi Eshonguzar
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Отличная инфраструктура и комфортабельные апартаменты, современные школы и детские сады, рынок и мечеть Абу-Сахи — все это теперь находится в одном адресе рядом с вами, в жилом комплексе Yangi Eshonguzar.
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В рамках данного проекта помимо многоэтажных квартир возводится еще одно 3-этажное здание. Этим зданием могут пользоваться все жители ЖК. Позвольте нам познакомить вас с этим замечательным зданием и его удобствами.
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На первом этаже данного 3-этажного здания, обладающего множеством удобств, будет расположен холл для гостей, вмещающий 70 человек, а также отдельные комнаты для мужчин и женщин.
Пока вы находитесь в кругу ваших гостей в комнате со столами, стульями и мягкими сиденьями, ваши дети могут играть в свои любимые игры в безопасной и закрытой детской игровой зоне. 🤗
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Подробную информацию об остальных этажах мы предоставим в наших следующих постах. Оставайтесь с нами и поделитесь этой информацией со своими близкими, которые задумываются о покупке дома!
Концепция многоэтажного жилого комплекса MINGCHINOR — это сочетание природного ландшафта и современных городских удобств. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Дом Cдан. Инфраструктура
Жилой комплекс находится в тихом и развитом районе. Кроме того, в непосредственной близости есть: различные магазины, кафе, школы, аптеки, другие объекты инфраструктуры, что делает его удобным для проживания и обеспечивает быстрый доступ к необходимым услугам.
Сдан, 2023 г. Осталось несколько вариантов квартир. Что означает покупка квартиры в жилом комплексе Caravan Avenue от Genus Development?
⁃ Удобная локация, в трёх минутах от метро;
⁃ Охраняемый двор с благоустроенной детской площадкой и 24-часовым видеонаблюдением;
⁃ Подземный трёхуровневый паркинг;
⁃ Надежные Лифты бренда Kone в каждом подъезде;
⁃ Долговечные двери марки Torex.
И конечно же, удобное пространство для активного образа жизни, соответствующего ритму города
ул. Чуст, станция метро «Буюк Ипак Йўли»
Подробная информация по телефону:
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.