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Genus Development

Toshkent shahri, Olmazor tumani Qora-qamish-2/1 mavzesi, 23-uy, 32-xona
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Genus Development
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Застройщик
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Русский
Новостройки
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Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Келес, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Genus Development
В ЖК «Yangi Keles» продаются двухкомнатные квартиры площадью 66,4 м². Квартиры состоят из: гостиной, кухни, спальни, прихожей, ванной комнаты и балкона. Еще раз напомним вам наш ценный совет! Спешите за покупкой дома прямо сейчас! По мере завершения строительства цены будут расти. Новые квартиры в удобном местоположении ждут своих хозяев. Свяжитесь с нами прямо сейчас! Воспользуйтесь беспроцентной рассрочкой! ⠀ В данное время продолжается продажа квартир в ЖК «Yangi Eshonguzar» и «Yangi Keles». У вас не хватает денег?! Также вы можете купить дом в рассрочку. А как насчет того, что в жилом комплексе Yangi Eshonguzar есть возможность выплатить рассрочку в течении 36 месяцев?! 🤩 В ЖК Yangi Keles можно стать обладателем новой квартиры, выплачивая 5,9 млн сумов в месяц. ⠀ Свяжитесь с нами сейчас для первоначального взноса и получения дополнительной информации!
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Эшонгузар, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Genus Development
Все удобства в одном месте — в жилом комплексе Yangi Eshonguzar ⠀ Отличная инфраструктура и комфортабельные апартаменты, современные школы и детские сады, рынок и мечеть Абу-Сахи — все это теперь находится в одном адресе рядом с вами, в жилом комплексе Yangi Eshonguzar. ⠀ Торопитесь, количество квартир ограничено. Успейте приобрести квартиру сейчас со скидкой до 15%! Удобства жилого комплекса «Yangi Eshonguzar» о которых вы не знали ⠀ В рамках данного проекта помимо многоэтажных квартир возводится еще одно 3-этажное здание. Этим зданием могут пользоваться все жители ЖК.  Позвольте нам познакомить вас с этим замечательным зданием и его удобствами. ⠀ На первом этаже данного 3-этажного здания, обладающего множеством удобств, будет расположен холл для гостей, вмещающий 70 человек, а также отдельные комнаты для мужчин и женщин. Пока вы находитесь в кругу ваших гостей в комнате со столами, стульями и мягкими сиденьями, ваши дети могут играть в свои любимые игры в безопасной и закрытой детской игровой зоне. 🤗 ⠀ Подробную информацию об остальных этажах мы предоставим в наших следующих постах. Оставайтесь с нами и поделитесь этой информацией со своими близкими, которые задумываются о покупке дома!
Жилой комплекс ЖК Mingchinor
Жилой комплекс ЖК Mingchinor
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Genus Development
Концепция многоэтажного жилого комплекса MINGCHINOR — это сочетание природного ландшафта и современных городских удобств. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Дом Cдан. Инфраструктура Жилой комплекс находится в тихом и развитом районе. Кроме того, в непосредственной близости есть: различные магазины, кафе, школы, аптеки, другие объекты инфраструктуры, что делает его удобным для проживания и обеспечивает быстрый доступ к необходимым услугам.
Жилой комплекс ЖК «Caravan Avenue»
Жилой комплекс ЖК «Caravan Avenue»
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Genus Development
Сдан, 2023 г. Осталось несколько вариантов квартир. Что означает покупка квартиры в жилом комплексе Caravan Avenue от Genus Development? ⁃ Удобная локация, в трёх минутах от метро; ⁃ Охраняемый двор с благоустроенной детской площадкой и 24-часовым видеонаблюдением; ⁃ Подземный трёхуровневый паркинг; ⁃ Надежные Лифты бренда Kone в каждом подъезде; ⁃ Долговечные двери марки Torex. И конечно же, удобное пространство для активного образа жизни, соответствующего ритму города ул. Чуст, станция метро «Буюк Ипак Йўли» Подробная информация по телефону:
Наши агенты в Узбекистане
Азиза Аскарова
Азиза Аскарова
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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