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ЖК CHIRCHIQ GARDEN

Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК CHIRCHIQ GARDEN -  это место, которое объединяет близких соседей.

В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка.

Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку.

В CHIRCHIQ GARDEN мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства.

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.

Местонахождение новостройки
Чирчик, Узбекистан
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ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
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