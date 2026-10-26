О застройщике

NRG-BI — девелоперская компания, объединяющая международный опыт и стандарты качества холдинга BI Group. Компания работает в Узбекистане под собственным брендом и продолжает традицию надежного и современного строительства, которая была заложена в рамках многолетних проектов NRG.

На сегодняшний день NRG-BI ввел в эксплуатацию 32 проекта, еще 21 проект находится в активной стадии реализации. Совокупный объем современного жилья превышает 640 тыс. кв. м, и более 6 000 семей уже выбрали квартиры от NRG-BI.