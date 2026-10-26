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NRG-BI

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
2 года 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
Веб-сайт
nrg-bi.uz/uz
Время работы
Открыто сейчас
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О застройщике

NRG-BI — девелоперская компания, объединяющая международный опыт и стандарты качества холдинга BI Group. Компания работает в Узбекистане под собственным брендом и продолжает традицию надежного и современного строительства, которая была заложена в рамках многолетних проектов NRG.

На сегодняшний день NRG-BI ввел в эксплуатацию 32 проекта, еще 21 проект находится в активной стадии реализации. Совокупный объем современного жилья превышает 640 тыс. кв. м, и более 6 000 семей уже выбрали квартиры от NRG-BI.

Новостройки
Смотреть все 12 новостроек
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
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Жилой комплекс Botanika Saroyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Botanika Saroyi — жилой комплекс бизнес-класса от NRG-BI в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, рядом с Ботаническим садом. Проект сочетает современную архитектуру, развитую инфраструктуру и большое количество зелёных пространств.   Основная информация   - Застройщик: NRG-BI - К…
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NRG-BI
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Жилой комплекс 4U Tashkent
Жилой комплекс 4U Tashkent
Жилой комплекс 4U Tashkent
Жилой комплекс 4U Tashkent
Жилой комплекс 4U Tashkent
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Жилой комплекс 4U Tashkent
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
4U Tashkent — жилой комплекс бизнес-класса от девелоперов NRG-BI и Al-Bina. Расположен в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, вдоль улицы Сайрам. Архитектура выполнена в стиле Brownstone (Бруклин, Нью-Йорк). Характеристики ЖК: Класс: бизнес Формат: mixed-use (жильё + коммер…
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NRG-BI
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Жилой комплекс Bayterak
Жилой комплекс Bayterak
Жилой комплекс Bayterak
Жилой комплекс Bayterak
Жилой комплекс Bayterak
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Жилой комплекс Bayterak
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Bayterak — Новый Ташкент ЖК Bayterak стоит на центральной улице Нового Ташкента, в будущем административном и деловом центре столицы. Проект символизирует сотрудничество Узбекистана и Казахстана. Рядом: метро в 5 минутах пешком; три школы и детский сад; боль…
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NRG-BI
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NRG-BI
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Жилой комплекс SAN’AT
Жилой комплекс SAN’AT
Жилой комплекс SAN’AT
Жилой комплекс SAN’AT
Жилой комплекс SAN’AT
Жилой комплекс SAN’AT
Жилой комплекс SAN’AT
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
NRG-BI SAN’AT — жилой комплекс комфорт-класса в Яшнабадском районе Ташкента.   Главная особенность проекта — концепция, вдохновлённая культурным наследием Узбекистана. Архитектура и общественные пространства SAN’AT отражают эстетику трёх городов: Самарканда, Бухары и Ферганы. Каждая оч…
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NRG-BI
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Жилой комплекс Flagman
Жилой комплекс Flagman
Жилой комплекс Flagman
Жилой комплекс Flagman
Жилой комплекс Flagman
Показать все Жилой комплекс Flagman
Жилой комплекс Flagman
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Flagman -  Клубный дом бизнес+ класса, расположенный в самом сердце Ташкента. Партнерский проект NRG-BI и компании AL-BINA, созданный в стиле «роскошного минимализма». Уникальный подход к дизайну прослеживается в каждой детали: от использования натуральных материалов до тщательно продуманных…
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Застройщик
NRG-BI
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