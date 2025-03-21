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Жилой комплекс "Nur"

Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
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4
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Описание Описание
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ID: 25435
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Кибрайский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе


Новостройка Ташкента – Nur
Жилой комплекс премиум-класса порадует своих новых жильцов повышенным уровнем комфорта жизни и безопасности. Внутренний двор имеет 4 детских площадки для детей разных возрастов, парк для домашних животных, зеленые зоны и зону с фонтаном, спортивные и скейтборд зоны, а также аллеи для прогулок и множество беседок со скамейками.
Инфраструктура
Жилой комплекс расположен недалеко от центра города, в шаговой доступности имеется большое количество школ, детских садов, колледжей с университетами и поликлиник. Удобная транспортная развязка, включающая в себя 3 станции метро и несколько остановок общественного транспорта позволит быстро перемещаться по городу.
Цены на квартиры в жилом комплексе Нур
К покупке доступны 2, 3 и 4-х комнатные квартиры с площадью от 66 до 240 квадратных метров, с большим разнообразием планировочных решений. Все квартиры сдаются сразу с готовым ремонтом, оборудованным с/у и установленными кондиционерами. Квартиры доступны к покупке в рассрочку до 3-х лет.
 

Местонахождение на карте

Кибрайский район, Узбекистан

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Жилой комплекс "Nur"
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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