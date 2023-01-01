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MODERN PROJECT BUILDINGS

Toshkent shahri, Shayxontohur tumani NAVOIY KO'CHASI, O'RDA MFY, 14B-UY, 43-XONA
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MODERN PROJECT BUILDINGS
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Новостройки
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Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MODERN PROJECT BUILDINGS
Коттеджный городок MODERN BUILDINGS  Здесь предложены лучшие проектные решения для домов с гаражом, мансардой и другими архитектурными особенностями. Разработка каждого представленного здесь проекта двухэтажного дома выполнена в строгом соответствии установленным нормам.  Мы предлагаем просмотреть фото, ознакомиться с описанием и выбрать лучший двухэтажный дом, а при необходимости заказать перезвонить и уточнить всю информацию.
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MODERN PROJECT BUILDINGS
 Yoshlik City - красивый 6-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, детскими площадками во дворе. MODERN PROJECT BUILDINGS представляет ведущую строительную компанию, которая предлагает вам лучшие новые квартиры. Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов.
Наши агенты в Узбекистане
Халматова Хуршида
Халматова Хуршида
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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