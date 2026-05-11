Клубный дом Baland Residence

Baland Residence — современный жилой комплекс бизнес-класса в Юнусабадском районе Ташкента. Проект сочетает удобную локацию, современную архитектуру и продуманную инфраструктуру для комфортной жизни.
Комплекс состоит из более чем 300 квартир с современными и функциональными планировками. Для жителей предусмотрены закрытая охраняемая территория, благоустроенный двор, детские площадки, зоны отдыха, а также подземный и наземный паркинг. В каждом подъезде установлены по 2 современных скоростных лифта.
Жилой комплекс расположен в удобной части Юнусабада. В шаговой доступности:
• метро Turkiston
• автобусные остановки
• рынки Uch Qahramon и Yunusobod
• торговые центры Mega Planet и Yunusobod Gallery
• школы, детские сады, поликлиники и мечети.
В проекте представлены квартиры различных форматов: от компактных 1-комнатных до просторных семейных 4-комнатных вариантов. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения для магазинов и сервисов.
Доступны выгодные условия покупки:
• скидки при 100% оплате
• беспроцентная рассрочка до 30 месяцев при первоначальном взносе 25%
• индивидуальные условия оплаты.