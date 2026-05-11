  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Клубный дом Baland Residence

Клубный дом Baland Residence

Ташкент, Узбекистан
от
$39,900
НДС
от
$800/м²
;
8
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 36593
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Baland Residence — современный жилой комплекс бизнес-класса в Юнусабадском районе Ташкента. Проект сочетает удобную локацию, современную архитектуру и продуманную инфраструктуру для комфортной жизни.

Комплекс состоит из более чем 300 квартир с современными и функциональными планировками. Для жителей предусмотрены закрытая охраняемая территория, благоустроенный двор, детские площадки, зоны отдыха, а также подземный и наземный паркинг. В каждом подъезде установлены по 2 современных скоростных лифта.

Жилой комплекс расположен в удобной части Юнусабада. В шаговой доступности:
• метро Turkiston
• автобусные остановки
• рынки Uch Qahramon и Yunusobod
• торговые центры Mega Planet и Yunusobod Gallery
• школы, детские сады, поликлиники и мечети.

В проекте представлены квартиры различных форматов: от компактных 1-комнатных до просторных семейных 4-комнатных вариантов. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения для магазинов и сервисов.

Доступны выгодные условия покупки:
• скидки при 100% оплате
• беспроцентная рассрочка до 30 месяцев при первоначальном взносе 25%
• индивидуальные условия оплаты.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Ташкент, Узбекистан
от
$175,000
Клубный дом Infinity
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Бекабад, Узбекистан
от
$66,000
Коттеджный поселок Chinabad residence
Ташкент, Узбекистан
от
$250,000
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Guliston, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Клубный дом Baland Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$39,900
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Клубный дом Продажа квартир Qatortol Residence — дом бизнес-класса у метро Новза / 1,2,3 комн квартиры
Клубный дом Продажа квартир Qatortol Residence — дом бизнес-класса у метро Новза / 1,2,3 комн квартиры
Клубный дом Продажа квартир Qatortol Residence — дом бизнес-класса у метро Новза / 1,2,3 комн квартиры
Ташкент, Узбекистан
от
$60,375
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
🏗 Qatortol Residence | Dream House Уникальный проект клубного формата в одном из самых развитых районов столицы. Всего 42 квартиры на весь дом — это гарантия приватности, тишины и статусных соседей. 📍 Локация: г. Ташкент, Чиланзарский р-н (Октепа МФЙ). В паре шагов от оптового рынка «Ка…
Агентство
КупиДом
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
КупиДом
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Салар, Узбекистан
от
$150,000
Коттеджный городок «DuoHouse» современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Duo House» находится в Кибрайском районе, в 4 км от города Ташкента, на улице Зиекорлар. На территории 1,5 га будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждо…
Застройщик
INNO HOMES
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
INNO HOMES
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Показать все Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Ташкент, Узбекистан
от
$140,800
Год сдачи 2023
MJ House -это  закрытый коттеджный городок включающий в себя 32коттеджа премиум  сегмента  С площадью 2,2соток и  3,8 соток Этажность:2ух уровневый  Тип строй материала: Кирпич , Плита Сдача:2023 4 квартал На данный этап построены 16коттеджей   Концепция строительства на…
Застройщик
MG House
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MG House
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Звукоизоляция в новостройках. Как не слышать соседей в монолитных домах Ташкента (бюджетные и премиум-решения)
11.05.2026
Звукоизоляция в новостройках. Как не слышать соседей в монолитных домах Ташкента (бюджетные и премиум-решения)
Апарт-отели в Ташкенте. Новый формат для инвесторов — в чем отличия от жилой недвижимости и какая доходность
08.05.2026
Апарт-отели в Ташкенте. Новый формат для инвесторов — в чем отличия от жилой недвижимости и какая доходность
Аукционы E-Auksion. Как выкупить пустующее государственное здание или землю в махалле (инструкция для малого бизнеса)
05.05.2026
Аукционы E-Auksion. Как выкупить пустующее государственное здание или землю в махалле (инструкция для малого бизнеса)
Ипотека под 14% для молодых семей в Узбекистане: разбор президентской программы и скрытые условия
01.05.2026
Ипотека под 14% для молодых семей в Узбекистане: разбор президентской программы и скрытые условия
Субсидии для врачей и учителей в Узбекистане — как покрыть 25% первоначального взноса за счет государства
29.04.2026
Субсидии для врачей и учителей в Узбекистане — как покрыть 25% первоначального взноса за счет государства
23 триллиона на ипотеку — кто именно получит доступ к новым льготным кредитам в Узбекистане
27.04.2026
23 триллиона на ипотеку — кто именно получит доступ к новым льготным кредитам в Узбекистане
Комплаенс-проверка при покупке недвижимости — почему теперь сделки занимают больше времени и какие документы потребует банк в Узбекистане
24.04.2026
Комплаенс-проверка при покупке недвижимости — почему теперь сделки занимают больше времени и какие документы потребует банк в Узбекистане
Как легально подтвердить происхождение средств для покупки недвижимости в Узбекистане, чтобы банк не заблокировал сделку
21.04.2026
Как легально подтвердить происхождение средств для покупки недвижимости в Узбекистане, чтобы банк не заблокировал сделку
Показать все публикации