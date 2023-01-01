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ЖК "Assalom Yangi yo'l"

Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей.

В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка.

Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в ипотеку. 

В "Meras Buildings" мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства.

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Местонахождение новостройки
Янгиюль, Узбекистан
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ЖК "Assalom Yangi yo'l"
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Цена по запросу
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Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Izmir
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Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
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Площадь 30–81 м²
111 объектов 111
Сдача в: 2025
Застройщик: Golden House
Эко-квартал Assalom Bog’lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта. Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых Вы полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе с любимой книгой в руках.
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Янгиюль, Узбекистан
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Застройщик: ORIENT INVEST ENGINEER
ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Инфраструктура Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.