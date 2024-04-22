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Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ

Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
от
7,30 млн сум
;
13
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Уртачирчикский район
  • Город
    Нурафшан (Тойтепа)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

О проекте
На территории комплекса находится развитая инфраструктура с магазином, спортзалом и кафе. Просторные квартиры, уютный двор и все, что нужно для комфортной спокойной жизни. Обособленный тихий жилой комплекс, расположен в экологически чистом месте города, с доступностью к столицы всего лишь в 40 минутах. ТАНГ САРОЙ проста создан для семейной жизни.

Инфраструктура комплекса:

  • Детский сад внутри жилого комплекса;

  • супермаркет, салон красоты, парк, банк и ресторан рядом с домом;

  • открытая парковка и подземная парковка для автомобилей.

Покупатели могут выбирать между однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами.
Готовые квартиры под ключ сэкономит вам нервы и деньги для комфортного проживания в вашем собственном квартире.
Скидки на этапе строительства до 22%.

При покупке квартиры можете выиграть электромобиль, торопитесь предложение ограничено.

Опубликовано: 24.04.2024
Обновлено: 26.04.2024

Местонахождение на карте

Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан

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Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
от
7,30 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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O2 Development - это надежный застройщик, который уже более четырех лет успешно работает на рынке недвижимости. За это время "O2 Development" заслужила репутацию инновационного и профессионального разработчика, ориентированного на создание комфортных и экологически устойчивых жилых пространств. Наша компания стремится к вдохновению и инновациям в мире недвижимости. Наша цель - не просто строить здания, а создавать среду, в которой наши клиенты могут реализовывать свои мечты и жить полной жизнью. Мы постоянно исследуем новые технологии и лучшие практики в сфере строительства, чтобы обеспечивать выдающееся качество и надежность. Мы гордимся тем, что с каждым нашим проектом мы делаем мир немного лучше и комфортнее для наших клиентов. Мы создаем места, где счастье и гармония становятся реальностью. "O2 Development" - это не просто разработчик недвижимости. Мы - это ваш партнер в создании будущего, ваш надежный путеводитель в мире комфорта и инноваций. Офис продаж. г.Ташкент, Сергелийский район, улица Янги Сергели Ориентир: Авторынок. График работы: с 9:00 - 20:00 (Пн-Пт) с 9:00 - 18:00
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