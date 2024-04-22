Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ

О проекте
На территории комплекса находится развитая инфраструктура с магазином, спортзалом и кафе. Просторные квартиры, уютный двор и все, что нужно для комфортной спокойной жизни. Обособленный тихий жилой комплекс, расположен в экологически чистом месте города, с доступностью к столицы всего лишь в 40 минутах. ТАНГ САРОЙ проста создан для семейной жизни.
Инфраструктура комплекса:
Детский сад внутри жилого комплекса;
супермаркет, салон красоты, парк, банк и ресторан рядом с домом;
открытая парковка и подземная парковка для автомобилей.
Покупатели могут выбирать между однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами.
Готовые квартиры под ключ сэкономит вам нервы и деньги для комфортного проживания в вашем собственном квартире.
Скидки на этапе строительства до 22%.
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