Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ

О проекте

На территории комплекса находится развитая инфраструктура с магазином, спортзалом и кафе. Просторные квартиры, уютный двор и все, что нужно для комфортной спокойной жизни. Обособленный тихий жилой комплекс, расположен в экологически чистом месте города, с доступностью к столицы всего лишь в 40 минутах. ТАНГ САРОЙ проста создан для семейной жизни.

Инфраструктура комплекса:

Детский сад внутри жилого комплекса;

супермаркет, салон красоты, парк, банк и ресторан рядом с домом;

открытая парковка и подземная парковка для автомобилей.

Покупатели могут выбирать между однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами.

Готовые квартиры под ключ сэкономит вам нервы и деньги для комфортного проживания в вашем собственном квартире.

Скидки на этапе строительства до 22%.



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