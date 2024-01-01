В ЖК «Yangi Keles» продаются двухкомнатные квартиры площадью 66,4 м². Квартиры состоят из: гостиной, кухни, спальни, прихожей, ванной комнаты и балкона.
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