В ЖК «Yangi Keles» продаются двухкомнатные квартиры площадью 66,4 м². Квартиры состоят из: гостиной, кухни, спальни, прихожей, ванной комнаты и балкона.

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