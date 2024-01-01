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ЖК «Yangi Keles»

Келес, Узбекистан
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О комплексе

В ЖК «Yangi Keles» продаются двухкомнатные квартиры площадью 66,4 м². Квартиры состоят из: гостиной, кухни, спальни, прихожей, ванной комнаты и балкона.
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В данное время продолжается продажа квартир в ЖК «Yangi Eshonguzar» и «Yangi Keles». У вас не хватает денег?! Также вы можете купить дом в рассрочку.
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В ЖК Yangi Keles можно стать обладателем новой квартиры, выплачивая 5,9 млн сумов в месяц.

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Местонахождение новостройки
Келес, Узбекистан
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ЖК «Yangi Keles»
Келес, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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