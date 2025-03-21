Жилой комплекс "Alandalus"

Новостройка Ташкента – Alandalus
Это новый жилой комплекс, созданный для тех, кто ценит высокое качество жизни и при этом устал от городского шума и экологии. Светлый фасад здания привлекает взгляд. Он расположен в развивающемся Яшнабадском районе.
Кирпичный комплекс комфорт-класса имеет один 10-этажный корпус. Общая площадь 1.200 квадратных метров.
Территория комплекса находится под круглосуточной охраной. В квартирах есть IP-домофоны и интернет. В доме имеется система автономного отопления и подземная парковка. Для удобства жильцов в комплексе есть свой детский сад, спортивный зал, обустроенный двор с детской площадкой и местом для прогулок.
Инфраструктура
Несмотря на отдаленность от центра города, у комплекса развитая инфраструктура с ближайшими объектами, такими как: школа №9, аптеки, магазины и больницы.
У комплекса легкая автомобильная доступность. Каждая квартира имеет просторные и светлые помещения черновой отделки, которые вы сможете обустроить под себя.
Цены на квартиры в жилом комплексе в Alandalus
В комплексе представлены квартиры разной площади и размера. Кроме того, застройщик предлагает спецпредложение для покупки. Объект будет сдан 2025.12.31, и вы еще успеете приобрести квартиру.
Чтобы узнать более подробную информацию или уточнить детали, просьба связаться с застройщиком.