Жилой комплекс "Alandalus"

Новостройка Ташкента – Alandalus

Это новый жилой комплекс, созданный для тех, кто ценит высокое качество жизни и при этом устал от городского шума и экологии. Светлый фасад здания привлекает взгляд. Он расположен в развивающемся Яшнабадском районе.

Кирпичный комплекс комфорт-класса имеет один 10-этажный корпус. Общая площадь 1.200 квадратных метров.

Территория комплекса находится под круглосуточной охраной. В квартирах есть IP-домофоны и интернет. В доме имеется система автономного отопления и подземная парковка. Для удобства жильцов в комплексе есть свой детский сад, спортивный зал, обустроенный двор с детской площадкой и местом для прогулок.

Инфраструктура

Несмотря на отдаленность от центра города, у комплекса развитая инфраструктура с ближайшими объектами, такими как: школа №9, аптеки, магазины и больницы.

У комплекса легкая автомобильная доступность. Каждая квартира имеет просторные и светлые помещения черновой отделки, которые вы сможете обустроить под себя.

Цены на квартиры в жилом комплексе в Alandalus

В комплексе представлены квартиры разной площади и размера. Кроме того, застройщик предлагает спецпредложение для покупки. Объект будет сдан 2025.12.31, и вы еще успеете приобрести квартиру.

1-комнатные имеют площадь 37 кв. м. и цена на них стартует от 266.400.000 сумов.

2-комнатные от 53-74 кв. м. Их стоимость начинается от 381.600.000 сумов.

3-комнатные от 70 до 94 кв. м. и цена начинается от 504.000.000 сумов.

4-комнатные квартиры площадью от 90 до 108 квадратных метров и находятся на выгодной цене от 680.400.000 сумов.

Чтобы узнать более подробную информацию или уточнить детали, просьба связаться с застройщиком.