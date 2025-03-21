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Жилой комплекс "Alandalus"

Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
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ID: 25446
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Кибрайский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Новостройка Ташкента – Alandalus

Это новый жилой комплекс, созданный для тех, кто ценит высокое качество жизни и при этом устал от городского шума и экологии. Светлый фасад здания привлекает взгляд. Он расположен в развивающемся Яшнабадском районе.

Кирпичный комплекс комфорт-класса имеет один 10-этажный корпус. Общая площадь 1.200 квадратных метров.

Территория комплекса находится под круглосуточной охраной. В квартирах есть IP-домофоны и интернет. В доме имеется система автономного отопления и подземная парковка. Для удобства жильцов в комплексе есть свой детский сад, спортивный зал, обустроенный двор с детской площадкой и местом для прогулок.

Инфраструктура

Несмотря на отдаленность от центра города, у комплекса развитая инфраструктура с ближайшими объектами, такими как: школа №9, аптеки, магазины и больницы.

У комплекса легкая автомобильная доступность. Каждая квартира имеет просторные и светлые помещения черновой отделки, которые вы сможете обустроить под себя.

Цены на квартиры в жилом комплексе в Alandalus

В комплексе представлены квартиры разной площади и размера. Кроме того, застройщик предлагает спецпредложение для покупки. Объект будет сдан 2025.12.31, и вы еще успеете приобрести квартиру.

  • 1-комнатные имеют площадь 37 кв. м. и цена на них стартует от 266.400.000 сумов.
  • 2-комнатные от 53-74 кв. м. Их стоимость начинается от 381.600.000 сумов.
  • 3-комнатные от 70 до 94 кв. м. и цена начинается от 504.000.000 сумов.
  • 4-комнатные квартиры площадью от 90 до 108 квадратных метров и находятся на выгодной цене от 680.400.000 сумов.

Чтобы узнать более подробную информацию или уточнить детали, просьба связаться с застройщиком.

Местонахождение на карте

Кибрайский район, Узбекистан

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Жилой комплекс "Alandalus"
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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