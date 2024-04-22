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Квартира в новостройке ЖК“CHINARA PARK”

Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
;
2
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Город
    Чирчик

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK”

Прочность фундамента зависит от многих факторов!

На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру!

Долгожданный старт продаж квартир "CHINARA PARK "

Новостройка "CHINARA PARK" объявляет о старте продаж и предлагает квартиры по приемлемым ценам, удобную парковку для жильцов, а также условия для комфортной жизни

Мы создаём мечту, и предлагаем вам воплотить ее в реальность. 

Chinara Park 
Тип строительство монолитный 
Этажность  9
Стены из газаблока.
Двухконтурный котёл
Квартиры в комплексе 1342
160 гектар экологическая зона 
Экологический чистый микрорайон 
Круглосуточная охраняемая территория  
Камера видеонаблюдения 24/7
WORKОUT площадка 
Детская площадка 
Стадион 
Супермаркет 
Надземные и подземные стоянки 

До больницы 2 минут 
До школы 8 минут 
До рынка 10 минут 
До парка 15 минут

Для получения дополнительной информации позвоните по следующим номерам:


 

Обновлено: 10.05.2024

Местонахождение на карте

Чирчик, Узбекистан

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Квартира в новостройке ЖК“CHINARA PARK”
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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