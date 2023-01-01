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Yoshlik City

Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
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8
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О комплексе

 Yoshlik City - красивый 6-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, детскими площадками во дворе. MODERN PROJECT BUILDINGS представляет ведущую строительную компанию, которая предлагает вам лучшие новые квартиры. Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса.
Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов.

Местонахождение новостройки
Бекабад, Узбекистан
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Yoshlik City
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Цена по запросу
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Застройщик: NEW BUKHARA
ЖК  “Fayz-baraka“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность транспорта и дорог; Финансовая надежность застройщика; Разумный срок строительства. Дом строится в современном стиле, около дороги. Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И ещё в рассрочку на 1 год. Дом состоит из 8 этажей, в доме имеется 2 лифта Продаются квартиры: Во всех этажах: 1 комнатная- 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м 2х комнатная - 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м, 3х комнатная - 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете. Квартиры будут сданы в следующем состояние: 1. Межкомнатные перегородки 2. Входная дверь 3. Фасадные окна 4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды) 5. Бесплатная парковка 6. Огражденная детская площадка для детей 7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Учкудук, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Новый жилой комплекс «Сириус Хаус» построен строительной компанией «Zar Modern Houses» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Крепкие здания построены с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортные люди отвечают всем потребностям современного человека. Площадь однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных домов от 28,15 до 99 кв. Квартиры должны быть переданы их владельцам до конца 2026 года. Инфраструктура Характеристики садов жилого комплекса. Управляйте двором с детской площадкой, чтобы дети могли весело провести время на свежем воздухе. Всем жильцам предоставляется парковка и круглосуточные видеокамеры на территории с камерами, предоставленными вами, вашей семьей или вашим автомобилем. Установка гондол и составных насадок для навесного оборудования. Расположение Сириус Хаус расположен в городе Заравшан, в районе с развитой инфраструктурой. Живя здесь, вы будете иметь быстрый доступ к городским автострадам. Детские сады и школы, аптеки и учреждения будут совсем рядом с вами. Окружающая среда со всеми удобствами делает этот жилой комплекс идеальным местом для покупки нового дома!
Жилой квартал "ZO'R SAN"
Жилой квартал "ZO'R SAN"
Ташкент, Узбекистан
от
348,00 млн сум
Застройщик: Xon Saroy
Наш проект ZO'R SAN, строится на 2га земли и расположен в 9-м квартале Юнусабадского района, города Ташкент! Проект состоит из 14 блоков, и каждый блок включает в себя 16 этажей. На территории проекта созданы все условия для комфортной жизни Мечеть Подземный и наземный паркинг Эко-зоны Камеры наблюдения Детская площадка Спортивная площадка Фонтаны Непрерывно работающие современные лифты Площадь застройки более 70 000 м² Всего 1400 квартир от 35 м² до 138 м². Веранды с открытыми террасами от 3,8 м² до 48,6 м² ZO'R SAN — идеальный проект для благополучной жизни.