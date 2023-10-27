Новостройки в Кибрайском районе, Узбекистан

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Продажа новостроек в Кибрайском районе

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Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ORIENT INVEST ENGINEER
Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом. Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни. Стремительное благоустройство повлекло за собой преображение столичной области, ставшей для местных жителей приоритетным местом для жизни и отдыха. Коттедж в Guliston Village станет выгодным приобретением для тех, кто: – Хочет подчеркнуть свой статус наличием престижной недвижимости за городом; – Давно мечтал о загородной вилле со всеми удобствами; – Планирует сменить многоэтажный жилой дом на персональный участок. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств. Основополагающий стиль коттеджного поселка — хай-тек, воплощающий в себе новые и прогрессивные технологии современности. Стиль характеризуется использованием высоких технологий в проектировании и строительстве коттеджей, применением прагматизма в планировании пространства внутри помещений.  