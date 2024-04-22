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Жилой комплекс Yangi O’zbekiston

Чирчик, Узбекистан
от
8,68 млн сум
;
5
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Адрес Адрес
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Город
    Чирчик

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Жилой комплекс Yangi O’zbekiston - это многофункциональный 9 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике.
Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки. 

Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка. 

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Опубликовано: 22.04.2024
Обновлено: 22.04.2024

Местонахождение на карте

Чирчик, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Школа 1 000 м
Детский сад 500 м
Остановка транспорта 500 м

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Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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