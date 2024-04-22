Жилой комплекс Yangi O’zbekiston - это многофункциональный 9 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике.

Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.

Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.



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