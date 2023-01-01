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ORIENT INVEST ENGINEER

Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri Yangi bog' mahallasi, Beruniy o'tish ko'chasi, 1 V-uy
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ORIENT INVEST ENGINEER
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Русский
Новостройки
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Assalom Yangi yo'l"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Assalom Yangi yo'l"
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ORIENT INVEST ENGINEER
ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в ипотеку.  В "Meras Buildings" мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ORIENT INVEST ENGINEER
ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Инфраструктура Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ORIENT INVEST ENGINEER
Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом. Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни. Стремительное благоустройство повлекло за собой преображение столичной области, ставшей для местных жителей приоритетным местом для жизни и отдыха. Коттедж в Guliston Village станет выгодным приобретением для тех, кто: – Хочет подчеркнуть свой статус наличием престижной недвижимости за городом; – Давно мечтал о загородной вилле со всеми удобствами; – Планирует сменить многоэтажный жилой дом на персональный участок. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств. Основополагающий стиль коттеджного поселка — хай-тек, воплощающий в себе новые и прогрессивные технологии современности. Стиль характеризуется использованием высоких технологий в проектировании и строительстве коттеджей, применением прагматизма в планировании пространства внутри помещений.  
Наши агенты в Узбекистане
Жавлон Азизов
Жавлон Азизов
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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