Новостройки в Келесе, Узбекистан

Келес, Узбекистан
Сдача в: 2025
Застройщик: Zamin Kurilish
Застройщик: Замин Курилиш
Ж.К. :RIVERSIDE RESIDENCE
Месторасположение :Тошкент , Олмазор тумани Шодиёна МФЙ, Қорақамиш-2 улица
Этажность дома : 13
Высота потолков : 3 ,2 м
Коммерческое площадь : Нет
Общая площадь:1,40 гектар
Терраса :13 этаж
Строение : каркасно-монолитное
Потолочное перекрытие : монолит
Стены : монолит
Перегородки : газаблок
Штукатурка : нет
Двухконтурный кател : 100% оплата, для рассрочки нет
Фасад : Травертин , 1-Этаж гранит
Утепление фасадной части дома : Базальт
Лифт : 1 пассажирский+1 грузовой
Подвал : Парковка -1 этаж 7.000-8.000у.е
Детская площадка : есть
Начало строительства объекта: 2023 в декабре
Стадия строительства: 0
Срок сдачи в эксплуатацию проекта:2026 1квартал
1 комнатные кв.м. : 34,7 кв.м ; 39,0кв.м ; 43,7 кв.м ; 44,9 кв.м
2х комнатные : 54,0 кв.м (1+1) ; 55,8 кв.м (1+1) ; 57,3 кв.м (1+1) ; 57,5 кв.м (1+1) ; 57,8 кв.м (1+1) ; 58,1 кв.м (1+1 ) ; 60,3 кв.м (1+1); 60,9 кв.м ; 61,9 кв.м (1+1) ; 62,0 кв.м ; 62,7 кв.м(1+1)
3х комнатные : 79,8 кв.м ; 81,7 кв.м (2+1) ; 88,0 кв.м ; 93,3 кв.м (2+1)
4х комнатные : 105,8 кв.м (3+1) ; 107,5 кв.м (3+1)
Рассрочка : 24 месяца
Однакомнатная квартира : 34,7 кв.м на 12 этаже
Общая стоимость : 343 530 000 сум
Первоначальная стоимость : 103 059 000 сум
Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 10 019 625 сум
Для расчёта других квадратур обращайтесь по номеру : 93 94628 56 Феруза
Буда рада помочь .