Новостройки в Келесе, Узбекистан

Келес, Узбекистан

от 267,19 млн сум

Сдача в: 2025

Застройщик: Zamin Kurilish

Застройщик: Замин Курилиш Ж.К. :RIVERSIDE RESIDENCE Месторасположение :Тошкент , Олмазор тумани Шодиёна МФЙ, Қорақамиш-2 улица Этажность дома : 13 Высота потолков : 3 ,2 м Коммерческое площадь : Нет Общая площадь:1,40 гектар Терраса :13 этаж Строение : каркасно-монолитное Потолочное перекрытие : монолит Стены : монолит Перегородки : газаблок Штукатурка : нет Двухконтурный кател : 100% оплата, для рассрочки нет Фасад : Травертин , 1-Этаж гранит Утепление фасадной части дома : Базальт Лифт : 1 пассажирский+1 грузовой Подвал : Парковка -1 этаж 7.000-8.000у.е Детская площадка : есть Начало строительства объекта: 2023 в декабре Стадия строительства: 0 Срок сдачи в эксплуатацию проекта:2026 1квартал 1 комнатные кв.м. : 34,7 кв.м ; 39,0кв.м ; 43,7 кв.м ; 44,9 кв.м 2х комнатные : 54,0 кв.м (1+1) ; 55,8 кв.м (1+1) ; 57,3 кв.м (1+1) ; 57,5 кв.м (1+1) ; 57,8 кв.м (1+1) ; 58,1 кв.м (1+1 ) ; 60,3 кв.м (1+1); 60,9 кв.м ; 61,9 кв.м (1+1) ; 62,0 кв.м ; 62,7 кв.м(1+1) 3х комнатные : 79,8 кв.м ; 81,7 кв.м (2+1) ; 88,0 кв.м ; 93,3 кв.м (2+1) 4х комнатные : 105,8 кв.м (3+1) ; 107,5 кв.м (3+1) Рассрочка : 24 месяца Однакомнатная квартира : 34,7 кв.м на 12 этаже Общая стоимость : 343 530 000 сум Первоначальная стоимость : 103 059 000 сум Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 10 019 625 сум Для расчёта других квадратур обращайтесь по номеру : 93 94628 56 Феруза Буда рада помочь .