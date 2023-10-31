Новостройки в Келесе, Узбекистан

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Жилой комплекс Ж.К.  RIVERSIDE RESIDENCE
Жилой комплекс Ж.К.  RIVERSIDE RESIDENCE
Келес, Узбекистан
от
267,19 млн сум
Сдача в: 2025
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Zamin Kurilish
Застройщик: Замин Курилиш Ж.К.  :RIVERSIDE RESIDENCE Месторасположение :Тошкент , Олмазор тумани Шодиёна МФЙ, Қорақамиш-2 улица Этажность дома : 13 Высота потолков : 3 ,2 м Коммерческое площадь : Нет Общая площадь:1,40 гектар Терраса :13 этаж  Строение : каркасно-монолитное Потолочное перекрытие : монолит Стены : монолит Перегородки : газаблок Штукатурка : нет Двухконтурный кател : 100% оплата, для рассрочки нет Фасад : Травертин , 1-Этаж гранит Утепление фасадной части дома  : Базальт Лифт : 1 пассажирский+1 грузовой Подвал : Парковка -1 этаж 7.000-8.000у.е Детская площадка : есть Начало строительства объекта: 2023 в декабре  Стадия строительства: 0 Срок сдачи в эксплуатацию проекта:2026 1квартал 1 комнатные кв.м.   : 34,7 кв.м ; 39,0кв.м ; 43,7 кв.м ; 44,9 кв.м  2х комнатные   : 54,0 кв.м (1+1) ; 55,8 кв.м (1+1) ; 57,3 кв.м (1+1) ; 57,5 кв.м (1+1) ;   57,8 кв.м (1+1) ; 58,1 кв.м (1+1 ) ; 60,3 кв.м (1+1); 60,9 кв.м  ; 61,9 кв.м (1+1) ; 62,0 кв.м ; 62,7 кв.м(1+1) 3х комнатные : 79,8 кв.м ; 81,7 кв.м (2+1) ; 88,0 кв.м  ; 93,3 кв.м (2+1)  4х комнатные  :  105,8 кв.м (3+1)  ; 107,5 кв.м (3+1)  Рассрочка : 24 месяца  Однакомнатная квартира : 34,7 кв.м  на 12 этаже Общая стоимость : 343 530 000 сум Первоначальная стоимость : 103 059 000 сум Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 10 019 625 сум Для расчёта других квадратур обращайтесь по номеру : 93 94628 56  Феруза Буда рада помочь .