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Жилой комплекс Nurafshon Palace

Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
от
7,10 млн сум
;
7
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Уртачирчикский район
  • Город
    Нурафшан (Тойтепа)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Жилой комплекс "Nurafshon Palace " предлагает очаровательные квартиры, подходящие как для больших, так и для маленьких семей. Основатели проекта использовали качественные строительные материалы, чтобы сделать многоквартирные дома сейсмостойкими, а здания были построены по государственному стандарту. Всего под проект комплекса выделено 4 000 м². В квартирах есть просторный балкон, с которого можно любоваться видом на город в летние дни или в вечернее время. Частный двор - это уютное место, где вы можете прогуляться или поговорить со своей семьей или соседями.

Инфраструктура ЖК "Nurafshon Palace"

В нескольких минутах ходьбы от дома есть школа и детский сад, что является очень важным удобством для родителей. Кроме того, рядом с домом расположены супермаркет, салон красоты, парк, банк и ресторан.

Во дворе созданы современные условия и есть зоны отдыха, богатые деревьями. Красочная игровая площадка создана для того, чтобы ваши дети провели самое запоминающееся время. Автомобили можно удобно разместить на открытой парковке, когда вы возвращаетесь с работы домой или когда ваши гости приезжают к вам.

Квартиры ЖК Nurafshon Palace
Покупатели могут выбирать между однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами и они готовые с кадастром. 
Спешите оформить Субсидию или Ипотеку.

Опубликовано: 25.03.2024
Обновлено: 25.03.2024

Местонахождение на карте

Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан

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