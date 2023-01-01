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ЖК ЯНГИБОҒ

Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни.

Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль. 

В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Инфраструктура

Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин.

Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только.

Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.

Местонахождение новостройки
Янгиюль, Узбекистан
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ЖК ЯНГИБОҒ
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
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