ЖК «Botanika» комфорт класса, выполнен по технологии монолитного в Мирзо-улугбекском районе, Олий Химмат махалля. Новостройка Ташкента
9-этажный жилой комплекс оборудован всем необходимым для жизни с удовольствием в Ташкенте. Круглосуточная охрана следит за безопасностью резидентов, а наличие детской площадки во дворе и собственной подземной парковки добавляет комфорта в жизнь. Инфраструктура
Комплекс находится всего в нескольких минутах езды от центра города, точно также рядом расположен, супермаркеты Havas и Korzinka, базар и несколько школ с детскими садиками.
Цены на квартиры в жилом комплексе
К покупке доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с квадратурой от 29 до 116 квадратных метров, которые сдаются сразу с чистовой отделкой.
“Poytaxt Residence” - это жилой комплекс комфорт – класса общей площадью 21 000 м². Стена в этих домах состоит из трех слоев, между которыми заложен специальный утепляющий слой. Главное, что это многоэтажное здание устойчиво к 9 - балльному землетрясению. Строительная компания работала вместе с опытными специалистами. Они создали проект комплекса с прочными квартирами, красивым дизайном и всеми удобствами, которые прослужат долгие годы.
Инфраструктура ЖК “Poytaxt Residence”
Территория, на которой расположен комплекс, развита по всем направлениям. Супермаркет, IT школа, парк и рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы. Кроме того, это место имеет удобную транспортную развязку.
Первый и второй этажи здания предназначены для коммерческих помещений. А в просторном дворе можно увидеть множество удобств. Детская игровая площадка и зеленые зоны отдыха придают двору еще больше красоты. Для жителей предусмотрена специальная подземная и надземная парковка на 300 автомобилей. Территория закрыта и оборудована камерами наблюдения.
Квартиры ЖК “Poytaxt Residence”
Квартиры с одной до четырех комнат предназначены для продажи покупателям. Их площадь составляет от 40 м² до 102 м². Стоимость 1 квадратного метра начинается от 5 500 000 сум. Также есть квартиры с террасой. Здесь можно полюбоваться прекрасным видом на город. Кроме того, в здании установлены скоростные лифты. Эти новые дома принесут радость вам и вашим близким.
“Яккасарай” - это жилой комплекс комфорт - класса, который радует покупателей качеством и доступной ценой. Если вы хотите купить уютную квартиру в центре города, проект Renaissance Company подойдет вам во всех отношениях. Общая площадь комплекса составляет 2 000 м². 10 - этажное здание монолитного типа возведено по стандартам сейсмостойкости. Здание построено в классическом стиле, а для внешнего фасада использованы краски, дающие ощущение спокойствия.
Инфраструктура ЖК “Яккасарай”
Поскольку комплекс расположен в районе Яккасарай, он открывает множество возможностей для домовладельцев. Ваши дети могут получить образование в лучших школах центра, купить одежду в магазине всемирно известных брендов или вы можете отпраздновать незабываемые семейные события в вашем любимом ресторане. Кроме того, метро, торговый центр Next, мечеть и поликлиника находятся всего в нескольких минутах езды от дома.
Вам не нужно далеко ходить, чтобы развлечь своих детей, в самом комплексе организована красочная игровая площадка. На подземных и наземных парковках всегда найдется место для вашего автомобиля.
Квартиры ЖК “Яккасарай”
На ваш выбор есть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Их высота - 3,1 метра. Площадь квартир составляет от 49 м² до 106 м². Современный дом оборудован бесшумными лифтами и прочными входными дверями, а квартиры безопасны благодаря встроенным камерам наблюдения.
“Western housing” - это жилой комплекс комфорт - класса, состоящий из десятиэтажных зданий и просторного двора. Те, кто ценит простоту и качество, наслаждаясь могут жить в этих квартирах в тишине и покое со своими близкими. Кирпичные дома оборудованы скоростными лифтами. Кроме того, система отопления в каждой квартире индивидуальна. Площадь, отведенная под строительство комплекса, составляет 7 500 м². Прекрасные условия во дворе одинаково привлекательны как для пожилых, так и для маленьких домовладельцев.
Инфраструтура ЖК “Western housing”
Благодаря тому, что территория вокруг комплекса свободна от шума, жильцы спокойно живут в своих квартирах. В 10 -15 минутах ходьбы от комплекса находится метро Киёт, школа №47, супермаркет, магазины одежды и кафе.
Во дворе организована летняя игровая площадка для детей и тренировочная зона для занятий спортом. Самое главное - наличие детского сада в самом комплексе. Родители экономят время, и им не о чем беспокоиться о безопасности своих детей. Также есть минимаркет, где вы можете удобно делать покупки каждый день. Еще одним важным удобством, созданным для жителей, является подземная и надземная парковка.
Квартиры и их цены ЖК “Western housing”
В трех многоэтажных домах комплекса есть квартиры с высотой потолков 3 метра. На продажу выставлены 1, 2 и 3 - комнатные квартиры. Их площадь составляет от 50 м² до 92 м². Стоимость однокомнатной квартиры начинается от 375 000 000 сум.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.