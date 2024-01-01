Ташкент, Узбекистан

“Western housing” - это жилой комплекс комфорт - класса, состоящий из десятиэтажных зданий и просторного двора. Те, кто ценит простоту и качество, наслаждаясь могут жить в этих квартирах в тишине и покое со своими близкими. Кирпичные дома оборудованы скоростными лифтами. Кроме того, система отопления в каждой квартире индивидуальна. Площадь, отведенная под строительство комплекса, составляет 7 500 м². Прекрасные условия во дворе одинаково привлекательны как для пожилых, так и для маленьких домовладельцев. Инфраструтура ЖК “Western housing” Благодаря тому, что территория вокруг комплекса свободна от шума, жильцы спокойно живут в своих квартирах. В 10 -15 минутах ходьбы от комплекса находится метро Киёт, школа №47, супермаркет, магазины одежды и кафе. Во дворе организована летняя игровая площадка для детей и тренировочная зона для занятий спортом. Самое главное - наличие детского сада в самом комплексе. Родители экономят время, и им не о чем беспокоиться о безопасности своих детей. Также есть минимаркет, где вы можете удобно делать покупки каждый день. Еще одним важным удобством, созданным для жителей, является подземная и надземная парковка. Квартиры и их цены ЖК “Western housing” В трех многоэтажных домах комплекса есть квартиры с высотой потолков 3 метра. На продажу выставлены 1, 2 и 3 - комнатные квартиры. Их площадь составляет от 50 м² до 92 м². Стоимость однокомнатной квартиры начинается от 375 000 000 сум.