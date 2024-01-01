Дурмень, Узбекистан

Комплекс Amir Temur Residence расположен на 10 гектарах и представляет собой крытый коттеджный комплекс с современными европейскими домами. В этом комплексе, расположенном по одному адресу, есть все удобства, которые вы когда-либо хотели. Детский сад и школа, чтобы ваши дети получали качественное образование. Спорткомплекс, салон красоты и спа-салон для вашего здоровья. Парковка 24-часовая камера наблюдения обеспечивает безопасность вас и ваших автомобилей. Самое главное наше местонахождение Ташкент самый чистый воздух в городе находится в эко-зоне Дорман. Если вы хотите жить в современных коттеджах евро со всеми удобствами, мы приветствуем вас в нашем отделе продаж! Цена на коттеджи: 1 Тип коттедж 2,5 соток 230 тысяч $ 2 Тип коттедж 3 соток 260 тысяч $ 3 Тип коттедж 3,6 соток 310 тысяч $ Подробнее детали можете узнать Мухаммадов СаидАббосхон менеджер по продажам 95 187 13 11