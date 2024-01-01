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ORIENT MEDIA DEVELOPMENT

Toshkent shahri, Shayxontohur tumani SOY BO'YI KO'CHASI, 18-UY
;
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
О застройщике

ORIENT MEDIA DEVELOPMENT, стремится создавать инновационные, устойчивые и функциональные строительные проекты, отвечающие потребностям наших клиентов и способствующие развитию локальных сообществ.
ЦЕЛИ КОМПАНИИ:
1. Обеспечить высокое качество строительства и обслуживания для всех наших проектов.
2. Применять передовые технологии и методы для улучшения эффективности наших строительных процессов.
3. Укреплять партнерские отношения с нашими клиентами и поставщиками, строя долгосрочные партнерства на основе доверия и взаимной выгоды.
 

Услуги

ЗАДАЧИ КОМПАНИИ

  1. Развивать и внедрять новые методы и технологии в строительной отрасли.
  2. Обеспечивать безопасность и здоровье наших сотрудников на рабочем месте.
  3. Стремиться к экологической устойчивости в наших строительных проектах.

 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:45
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Коттеджный поселок Amir Temur Residence
Коттеджный поселок Amir Temur Residence
Дурмень, Узбекистан
от
2,93 млрд сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Комплекс Amir Temur Residence расположен на 10 гектарах и представляет собой крытый коттеджный комплекс с современными европейскими домами. В этом комплексе, расположенном по одному адресу, есть все удобства, которые вы когда-либо хотели. Детский сад и школа, чтобы ваши дети получали качественное образование. Спорткомплекс, салон красоты и спа-салон для вашего здоровья. Парковка 24-часовая камера наблюдения обеспечивает безопасность вас и ваших автомобилей. Самое главное наше местонахождение Ташкент самый чистый воздух в городе находится в эко-зоне Дорман. Если вы хотите жить в современных коттеджах евро со всеми удобствами, мы приветствуем вас в нашем отделе продаж!              Цена на коттеджи: 1 Тип коттедж 2,5 соток 230 тысяч $ 2 Тип коттедж 3 соток 260 тысяч $ 3 Тип коттедж 3,6 соток 310 тысяч $ Подробнее детали можете узнать Мухаммадов СаидАббосхон менеджер по продажам  95 187 13 11
Застройщик
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
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Застройщик
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
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English, Русский, Oʻzbekcha
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Год основания компании 2003
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AZIMUT-MIG
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