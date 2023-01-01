Ташкент, Узбекистан

от 228,00 млн сум

29–66 м² 52 квартиры

Сдача в: 2024

Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмещать удобство и комфорт, двор совмещенный с жилым комплексом «Орзулар» Виды оплат: При оплате 100% - 5% скидка с квадратного метра Первый взнос 40% + 60% рассрочка до июля 2024г, скидки нет Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна Счетчики Электрика до квартиры Перегородки из Гипсокартона Тип постройки: Каркасно-ригельный, кирпич межквартирные перегородки кирпич. квартиры продаются без ремонта, коробка Высота потолков 3,3 м Фасад – кирпич, теплоизоляция между фасадом и строением Инфраструктура: -Парковка наземная и -Удобное местоположение -Детская площадка Срок сдачи объекта: 3 квартал 2024 год