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Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы

Ташкент, Узбекистан
от
$42,620
от
$1,060/м²
;
12
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ID: 25804
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Жилой комплекс SADO расположен в Яшнабадском районе Ташкента — это «золотая середина» между нынешним центром города и будущим административным центром «Новый Ташкент». Такой выбор локации делает проект особенно привлекательным для инвестиций: район активно развивается и уже сегодня обладает удобной транспортной развязкой, а в перспективе 2–3 лет здесь сформируется полноценная городская инфраструктура.

Две концепции — один проект:

  • Бизнес-класс: закрытые дворы, крытая воркаут-зона, сухой фонтан, зоны барбекю и пикников, дизайнерское озеленение, амфитеатр, коммерческие помещения (кофейни и супермаркет).

  • Комфорт-класс: открытая воркаут-зона, летняя кухня, детская площадка, мини-огород.

Характеристики:

  • Этажность — 9 этажей

  • Площади:

    • Бизнес-класс — от 40 до 125 м² (1–4 комнаты)

    • Комфорт-класс — от 37 до 95 м² (1–3 комнаты)

  • Предчистовая отделка

  • Подземный паркинг в бизнес-классе, наземный — в комфорт-классе

  • До метро — 800 метров

Сроки сдачи:

  • Первая очередь (оба класса): 27 сентября 2025

  • Вторая очередь (комфорт): 27 июля 2026

Застройщик — BI Group, международная девелоперская компания с 30-летней историей и проектами от жилых комплексов до отелей Hilton и объектов инфраструктуры в разных странах мира.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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