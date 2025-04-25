Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы

Жилой комплекс SADO расположен в Яшнабадском районе Ташкента — это «золотая середина» между нынешним центром города и будущим административным центром «Новый Ташкент». Такой выбор локации делает проект особенно привлекательным для инвестиций: район активно развивается и уже сегодня обладает удобной транспортной развязкой, а в перспективе 2–3 лет здесь сформируется полноценная городская инфраструктура.

Две концепции — один проект:

Бизнес-класс: закрытые дворы, крытая воркаут-зона, сухой фонтан, зоны барбекю и пикников, дизайнерское озеленение, амфитеатр, коммерческие помещения (кофейни и супермаркет).

Комфорт-класс: открытая воркаут-зона, летняя кухня, детская площадка, мини-огород.

Характеристики:

Этажность — 9 этажей

Площади: Бизнес-класс — от 40 до 125 м² (1–4 комнаты) Комфорт-класс — от 37 до 95 м² (1–3 комнаты)

Предчистовая отделка

Подземный паркинг в бизнес-классе, наземный — в комфорт-классе

До метро — 800 метров

Сроки сдачи:

Первая очередь (оба класса): 27 сентября 2025

Вторая очередь (комфорт): 27 июля 2026

Застройщик — BI Group, международная девелоперская компания с 30-летней историей и проектами от жилых комплексов до отелей Hilton и объектов инфраструктуры в разных странах мира.