  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Клубный дом "Center 1" - Клубный дом премиум-класса от Murad Buildings.

Клубный дом "Center 1" - Клубный дом премиум-класса от Murad Buildings.

Ташкент, Узбекистан
от
$121,825
НДС
от
$2,750/м²
;
10
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33230
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район
  • Метро
    Amir Temur Xiyoboni (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

C1 — уникальный жилой комплекс в сердце Ташкента, который олицетворяет современный комфорт и архитектуру в стиле Нью-Йорка. Этот проект является символом престижа и утонченности, объединяя в себе изысканный дизайн и высокие стандарты жизни. Фасад комплекса, выполненный с исключительным вниманием к деталям, отражает респектабельность и элегантность, подчеркивая статус и вкус его жителей. Каждый элемент архитектуры, от стройных линий до качественных материалов, был тщательно продуман, чтобы создать неповторимую атмосферу и уникальный облик C1.

Расположенный в самом центре города, комплекс предоставляет своим резидентам не просто роскошные квартиры, а настоящее воплощение мечты о комфортном и стильном жилье.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Ташкент, Узбекистан
от
$100,180
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Guliston, Узбекистан
Цена по запросу
Коттедж Успейте КУПИТЬ качественный дом
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Коттеджный поселок Chinabad residence
Ташкент, Узбекистан
от
$250,000
Коттеджный поселок MJ House
Ташкент, Узбекистан
от
$140,800
Вы просматриваете
Клубный дом "Center 1" - Клубный дом премиум-класса от Murad Buildings.
Ташкент, Узбекистан
от
$121,825
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Клубный дом KISLOROD
Клубный дом KISLOROD
Клубный дом KISLOROD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой. В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
Агентство
RED
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RED
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Показать все Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Guliston, Узбекистан
Цена по запросу
Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом. Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни. Стремительное благоустройство повлек…
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Языки общения
Русский
Клубный дом Клубный дом
Клубный дом Клубный дом
Клубный дом Клубный дом
Клубный дом Клубный дом
Клубный дом Клубный дом
Клубный дом Клубный дом "Infinity "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 5
Премиальный Клубный Дом в Формате Mixed USE Премиальная локация: Мирабадский рынок  Сквер Амира Темура  Эко парк  Парк Ашхабад №35 Экслюзивных квартир Индивидуальный Подземный Паркинг У дома имеется Просторные Террасы Планировка свободная
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Актуальные новости в Узбекистане
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
20.02.2026
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
38 тысяч «зависших» квартир в Узбекистане: легализуют или снесут?
18.02.2026
38 тысяч «зависших» квартир в Узбекистане: легализуют или снесут?
Генплан Ташкента перепишут: что изменится в облике столицы и сколько будет стоить жилье
23.01.2026
Генплан Ташкента перепишут: что изменится в облике столицы и сколько будет стоить жилье
Как выбрать риелтора и не пожалеть: профессиональный гайд по поиску своего человека в недвижимости
14.02.2026
Как выбрать риелтора и не пожалеть: профессиональный гайд по поиску своего человека в недвижимости
Узбекистан ждет большая стройка: как планы властей по удвоению жилого фонда изменят рынок и цены
12.02.2026
Узбекистан ждет большая стройка: как планы властей по удвоению жилого фонда изменят рынок и цены
Итоги рынка недвижимости Узбекистана в 2025 году: цифры, тренды и куда движется отрасль
10.02.2026
Итоги рынка недвижимости Узбекистана в 2025 году: цифры, тренды и куда движется отрасль
ТОП-20 бытовых мелочей в квартирах Узбекистана, которые удивляют иностранцев
08.02.2026
ТОП-20 бытовых мелочей в квартирах Узбекистана, которые удивляют иностранцев
Реновация жилья в Узбекистане выходит на новый масштаб: что изменится для городов и жителей
06.02.2026
Реновация жилья в Узбекистане выходит на новый масштаб: что изменится для городов и жителей
Показать все публикации