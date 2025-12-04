  1. Realting.uz
Продажа новых домов в Яшнабадском районе, Узбекистан

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 5
Площадь 29–201 м²
337 объектов недвижимости 337
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.9 – 84.8
33,592 – 134,871
Квартира 2 комнаты
48.9 – 78.3
61,039 – 132,692
Квартира
63.3 – 201.4
42,304 – 341,333
Застройщик
Golden House
Клубный дом Клубный дом "Infinity "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 5
Премиальный Клубный Дом в Формате Mixed USE Премиальная локация: Мирабадский рынок  Сквер Амира Темура  Эко парк  Парк Ашхабад №35 Экслюзивных квартир Индивидуальный Подземный Паркинг У дома имеется Просторные Террасы Планировка свободная
Застройщик
Единый Центр Новостроек
На карте