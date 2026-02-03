  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  Жилой квартал "BI SANAT"

Жилой квартал "BI SANAT"

Ташкент, Узбекистан
от
$54,120
от
$1,462/м²
;
10
ID: 33374
ID: 33374

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

BI SAN’AT — современный жилой комплекс комфорт-класса, где архитектура, эстетика и функциональность объединены в единую философию пространства. Название проекта переводится как «Искусство», подчёркивая концепцию жизни в окружении красоты, культуры и гармонии.
Комплекс расположен в Ташкенте, на улице Фергана йули, и создан для тех, кто ценит уютную атмосферу, продуманное благоустройство и комфортную среду для повседневной жизни.
Архитектурная идея и концепция
Проект строится вокруг идеи эстетичного и вдохновляющего пространства. Каждая деталь — от фасадов до общественных зон — направлена на создание комфортной городской среды, где функциональность сочетается с художественным подходом к архитектуре.
В дизайне комплекса прослеживается культурный код: архитектурные решения и общественные пространства передают атмосферу искусства и эстетики, создавая уникальный характер проекта.
📐 Основные характеристики комплекса

  • Класс жилья: Комфорт
  • Этажность: 16 этажей
  • Площадь квартир: от 36 до 94 м²
  • Рациональные современные планировки

Такие параметры делают проект удобным как для семейного проживания, так и для инвестиционных целей.
🏢 Дизайнерские холлы и общественные зоны
В каждой очереди комплекса реализован собственный стиль оформления холлов, вдохновлённый культурой регионов Узбекистана — Ферганой, Самаркандом, Бухарой и Хивой.
Продуманное освещение, дизайнерские решения и эстетические акценты формируют атмосферу уюта и индивидуальности уже с первых шагов в доме. 
🌿 Благоустройство территории
Внутренний двор комплекса создан как безопасное пространство для отдыха и активной жизни:

  • авторский ландшафтный дизайн
  • озеленённые прогулочные зоны
  • футбольное поле и спортивные активности
  • барбекю-зона
  • современные детские площадки европейского уровня
  • уютные беседки и зоны отдыха

Территория ориентирована на спокойный семейный отдых и комфортное времяпрепровождение внутри комплекса. 
📍 Локация
ЖК SAN’AT расположен в удобной городской локации — улица Фергана йули, что обеспечивает доступ к ключевой инфраструктуре и транспортным магистралям города.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
