Жилой квартал "BI SANAT"

BI SAN’AT — современный жилой комплекс комфорт-класса, где архитектура, эстетика и функциональность объединены в единую философию пространства. Название проекта переводится как «Искусство», подчёркивая концепцию жизни в окружении красоты, культуры и гармонии.
Комплекс расположен в Ташкенте, на улице Фергана йули, и создан для тех, кто ценит уютную атмосферу, продуманное благоустройство и комфортную среду для повседневной жизни.
✨ Архитектурная идея и концепция
Проект строится вокруг идеи эстетичного и вдохновляющего пространства. Каждая деталь — от фасадов до общественных зон — направлена на создание комфортной городской среды, где функциональность сочетается с художественным подходом к архитектуре.
В дизайне комплекса прослеживается культурный код: архитектурные решения и общественные пространства передают атмосферу искусства и эстетики, создавая уникальный характер проекта.
📐 Основные характеристики комплекса
Такие параметры делают проект удобным как для семейного проживания, так и для инвестиционных целей.
🏢 Дизайнерские холлы и общественные зоны
В каждой очереди комплекса реализован собственный стиль оформления холлов, вдохновлённый культурой регионов Узбекистана — Ферганой, Самаркандом, Бухарой и Хивой.
Продуманное освещение, дизайнерские решения и эстетические акценты формируют атмосферу уюта и индивидуальности уже с первых шагов в доме.
🌿 Благоустройство территории
Внутренний двор комплекса создан как безопасное пространство для отдыха и активной жизни:
Территория ориентирована на спокойный семейный отдых и комфортное времяпрепровождение внутри комплекса.
📍 Локация
ЖК SAN’AT расположен в удобной городской локации — улица Фергана йули, что обеспечивает доступ к ключевой инфраструктуре и транспортным магистралям города.