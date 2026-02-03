Жилой квартал "BI SANAT"

BI SAN’AT — современный жилой комплекс комфорт-класса, где архитектура, эстетика и функциональность объединены в единую философию пространства. Название проекта переводится как «Искусство», подчёркивая концепцию жизни в окружении красоты, культуры и гармонии.

Комплекс расположен в Ташкенте, на улице Фергана йули, и создан для тех, кто ценит уютную атмосферу, продуманное благоустройство и комфортную среду для повседневной жизни.

✨ Архитектурная идея и концепция

Проект строится вокруг идеи эстетичного и вдохновляющего пространства. Каждая деталь — от фасадов до общественных зон — направлена на создание комфортной городской среды, где функциональность сочетается с художественным подходом к архитектуре.

В дизайне комплекса прослеживается культурный код: архитектурные решения и общественные пространства передают атмосферу искусства и эстетики, создавая уникальный характер проекта.

📐 Основные характеристики комплекса

Класс жилья: Комфорт

Этажность: 16 этажей

Площадь квартир: от 36 до 94 м²

Рациональные современные планировки

Такие параметры делают проект удобным как для семейного проживания, так и для инвестиционных целей.

🏢 Дизайнерские холлы и общественные зоны

В каждой очереди комплекса реализован собственный стиль оформления холлов, вдохновлённый культурой регионов Узбекистана — Ферганой, Самаркандом, Бухарой и Хивой.

Продуманное освещение, дизайнерские решения и эстетические акценты формируют атмосферу уюта и индивидуальности уже с первых шагов в доме.

🌿 Благоустройство территории

Внутренний двор комплекса создан как безопасное пространство для отдыха и активной жизни:

авторский ландшафтный дизайн

озеленённые прогулочные зоны

футбольное поле и спортивные активности

барбекю-зона

современные детские площадки европейского уровня

уютные беседки и зоны отдыха

Территория ориентирована на спокойный семейный отдых и комфортное времяпрепровождение внутри комплекса.

📍 Локация

ЖК SAN’AT расположен в удобной городской локации — улица Фергана йули, что обеспечивает доступ к ключевой инфраструктуре и транспортным магистралям города.