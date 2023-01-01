ЖК Yangi Yashnobod

В новом жилом комплексе в Яшнабадском районе доступны очень выгодные условия! Если вы не успели накопить всю сумму на квартиру, но хотите купить её по выгодной цене на этапе котлована — торопитесь. Лучшие цены на квартиры — на старте продаж!

Yangi Yashnobod начал строиться всего несколько месяцев назад, поэтому у вас есть уникальная возможность получить квартиру по самой выгодной цене.

Новый жилой комплекс комфорт-класса в Яшнабадском районе!

▫️ Планировки с просторными комнатами

▫️ Детская площадка во дворе

▫️ Подземный паркинг

В новом жилом комплексе в Яшнабадском районе доступны очень выгодные условия! Если вы не успели накопить всю сумму на квартиру, но хотите купить её по выгодной цене на этапе котлована — торопитесь. Надёжный способ обеспечить благополучное будущее детям — это купить квартиру до их взросления. Уровень сейсмостойкости домов — 9 баллов. Это значит, что дома способны выдержать землетрясения высокой интенсивности, обеспечивая максимальную защиту для вас и вашей семьи. Подземный паркинг — это очень удобно для автомобилистов.





Жилой комплекс Yangi Yashnobod — идеальный вариант для молодой семьи!



Комплекс расположен в спальном районе с развитой семейной инфраструктурой. Комфортное проживание внутри комплекса обеспечат:

Комфортные планировки от 41 м²

Безопасные детские площадки во дворе

Подземный паркинг

Круглосуточное видеонаблюдение



На этапе строительства действуют самые выгодные условия, а также доступна рассрочка. Не упустите свой шанс подарить родным счастливую жизнь в новом жилом комплексе Yangi Yashnobod!