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ЖК Yangi Yashnobod

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

В новом жилом комплексе в Яшнабадском районе доступны очень выгодные условия! Если вы не успели накопить всю сумму на квартиру, но хотите купить её по выгодной цене на этапе котлована — торопитесь. Лучшие цены на квартиры — на старте продаж!
Yangi Yashnobod начал строиться всего несколько месяцев назад, поэтому у вас есть уникальная возможность получить квартиру по самой выгодной цене.
Новый жилой комплекс комфорт-класса в Яшнабадском районе!
▫️ Планировки с просторными комнатами
▫️ Детская площадка во дворе
▫️ Подземный паркинг
В новом жилом комплексе в Яшнабадском районе доступны очень выгодные условия! Если вы не успели накопить всю сумму на квартиру, но хотите купить её по выгодной цене на этапе котлована — торопитесь. Надёжный способ обеспечить благополучное будущее детям — это купить квартиру до их взросления. Уровень сейсмостойкости домов — 9 баллов. Это значит, что дома способны выдержать землетрясения высокой интенсивности, обеспечивая максимальную защиту для вас и вашей семьи. Подземный паркинг — это очень удобно для автомобилистов.


Жилой комплекс Yangi Yashnobod — идеальный вариант для молодой семьи!

Комплекс расположен в спальном районе с развитой семейной инфраструктурой. Комфортное проживание внутри комплекса обеспечат:
 Комфортные планировки от 41 м²
 Безопасные детские площадки во дворе
 Подземный паркинг
 Круглосуточное видеонаблюдение

На этапе строительства действуют самые выгодные условия, а также доступна рассрочка. Не упустите свой шанс подарить родным счастливую жизнь в новом жилом комплексе Yangi Yashnobod!

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Yangi Yashnobod
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Другие комплексы
Жилой комплекс "Янгиабад резиденс"
Жилой комплекс "Янгиабад резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: Alliance Estate
Застройщик: Millenium House
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное.   На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 18 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межком перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь    Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.  
Жилой квартал YANGIOBOD RISEDENCE
Жилой квартал YANGIOBOD RISEDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
435,67 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное. На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 16 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межкомнатные перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь  Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Многоквартирный жилой дом ЖК XAVAS
Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ELIT ECO СITY
Добро пожаловать в жилой комплекс «XAVAS», разработанный компанией «ELIT ECO СITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. 9-этажный возвышается и предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта. Наша ориентация на доступные цены делает наш ассортимент лучшим выбором для дома вашей мечты. В "XAVAS" безопасность и комфорт стоят на первом месте. Расположенная поблизости система внутренней связи обеспечивает повышенную безопасность и бесперебойную связь внутри комплекса. Защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения обеспечивают дополнительное спокойствие вам и вашим близким. Семьям с детьми понравится "XAVAS". Наша хорошо спроектированная детская площадка, детский сад и торговый комплекс предлагают бесконечные возможности для веселья и развлечений. Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки. Ознакомьтесь с ассортиментом новых домов 2-х, 3-х и 4-х комнатных в городе Самарканд. Испытайте воплощение современной жизни, где элегантность сочетается с современным дизайном. Выбирайте «XAVAS» для своей новой квартиры или дома в Самарканде и живите роскошно, комфортно и современно. 