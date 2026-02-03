  1. Realting.uz
Жилой комплекс "MAFTUN MAKON"

Ташкент, Узбекистан
от
$70,835
от
$1,559/м²
;
7
ID: 33918
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

MAFTUN MAKON — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит уют, безопасность и удобную городскую инфраструктуру. Проект сочетает современную архитектуру, функциональные решения и благоустроенную территорию, создавая комфортное пространство для жизни всей семьи.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле — аккуратные фасады, светлые оттенки и продуманные детали создают приятный и современный внешний облик.

Проект ориентирован на практичность и комфорт, чтобы жители чувствовали себя уютно каждый день.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Комфорт

Современный формат жилой застройки

Практичные и удобные планировки

Рациональное использование пространства

Комфортные условия для семейной жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные и удобные входные группы с качественной отделкой.

Безбарьерная среда делает передвижение удобным для семей с детьми, пожилых людей и всех жителей комплекса.

🌿 Благоустройство территории

Внутреннее пространство комплекса ориентировано на спокойствие и безопасность:

закрытая территория

уютный двор

детские площадки

прогулочные зоны

места для отдыха

видеонаблюдение

Это создаёт безопасную и дружелюбную атмосферу для всей семьи.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

парковочные места

современные инженерные коммуникации

удобные общественные зоны

пространства для повседневного комфорта

📍 Локация

ЖК MAFTUN MAKON расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой.

Рядом находятся магазины, школы, сервисы и транспортные маршруты — всё необходимое для комфортной и спокойной жизни.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
