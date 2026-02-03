Жилой комплекс "MAFTUN MAKON"

MAFTUN MAKON — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит уют, безопасность и удобную городскую инфраструктуру. Проект сочетает современную архитектуру, функциональные решения и благоустроенную территорию, создавая комфортное пространство для жизни всей семьи.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле — аккуратные фасады, светлые оттенки и продуманные детали создают приятный и современный внешний облик.

Проект ориентирован на практичность и комфорт, чтобы жители чувствовали себя уютно каждый день.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Комфорт

Современный формат жилой застройки

Практичные и удобные планировки

Рациональное использование пространства

Комфортные условия для семейной жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные и удобные входные группы с качественной отделкой.

Безбарьерная среда делает передвижение удобным для семей с детьми, пожилых людей и всех жителей комплекса.

🌿 Благоустройство территории

Внутреннее пространство комплекса ориентировано на спокойствие и безопасность:

закрытая территория

уютный двор

детские площадки

прогулочные зоны

места для отдыха

видеонаблюдение

Это создаёт безопасную и дружелюбную атмосферу для всей семьи.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

парковочные места

современные инженерные коммуникации

удобные общественные зоны

пространства для повседневного комфорта

📍 Локация

ЖК MAFTUN MAKON расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой.

Рядом находятся магазины, школы, сервисы и транспортные маршруты — всё необходимое для комфортной и спокойной жизни.