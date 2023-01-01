ЖК Green Island

Само название жилого комплекса Green Island говорит о нашем желании создать утопающее в зелени жилое пространство, расположенное в центре города. Просторные и светлые квартиры с панорамными окнами придутся вам по вкусу, если вы мечтаете о доме за городом, но не готовы отказаться от удобств жизни в городе. Инфраструктура района — это важный аспект выбора жилья. Когда поблизости есть магазины, кафе, гос. учреждения, парки, жизнь сразу становится чуточку проще, а главное интереснее благодаря местам для проведения досуга.
Локация и инфраструктура — наше преимущество.
Рядом с комплексом расположены детские сады, школы, множество магазинов, поликлиника, сквер Амира Темура.
Одним словом, наш ЖК является идеальным местом для проживания.