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ЖК Green Island

Ташкент, Узбекистан
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5
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О комплексе

Само название жилого комплекса Green Island говорит о нашем желании создать утопающее в зелени жилое пространство, расположенное в центре города. Просторные и светлые квартиры с панорамными окнами придутся вам по вкусу, если вы мечтаете о доме за городом, но не готовы отказаться от удобств жизни в городе.                                                                                        Инфраструктура района — это важный аспект выбора жилья. Когда поблизости есть магазины, кафе, гос. учреждения, парки, жизнь сразу становится чуточку проще, а главное интереснее благодаря местам для проведения досуга.

Локация и инфраструктура — наше преимущество.
Рядом с комплексом расположены детские сады, школы, множество магазинов, поликлиника, сквер Амира Темура.
Одним словом, наш ЖК является идеальным местом для проживания.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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Вы просматриваете
ЖК Green Island
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Цена по запросу
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