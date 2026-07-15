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  3. Жилой комплекс Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО

Жилой комплекс Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО

Ташкент, Узбекистан
от
$145,000
;
9
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ID: 38169
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район
  • Адрес
    Паркентская улица, 176

О комплексе

Продается уютный и комфортный дом в хорошем состоянии. Имеются все необходимые коммуникации: газ, вода, электричество и интернет. Комнаты светлые и просторные, двор ухоженный.Территория находится под круглосуточной охраной 24/7. Рядом находятся школа, детский сад, магазины и остановки общественного транспорта. В наличии вся необходимая инфраструктура: Korzinka, Makro, Havas, минимаркеты, аптеки и Камолон Ош.
#Яшнабад
#Новостройка
#Паркентский
- Ор-р Ипак Йули Банк
- 3/5/7 82м2
- Монолит/Раздельные
- Балкон - есть
- Сан Узел - Раздельный
- Ремонт - Евро
- Мебель и техника - есть
- Цена: 145 000 
 

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Жилой комплекс Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
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от
$145,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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