Жилой комплекс Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО

Продается уютный и комфортный дом в хорошем состоянии. Имеются все необходимые коммуникации: газ, вода, электричество и интернет. Комнаты светлые и просторные, двор ухоженный.Территория находится под круглосуточной охраной 24/7. Рядом находятся школа, детский сад, магазины и остановки общественного транспорта. В наличии вся необходимая инфраструктура: Korzinka, Makro, Havas, минимаркеты, аптеки и Камолон Ош.
#Яшнабад
#Новостройка
#Паркентский
- Ор-р Ипак Йули Банк
- 3/5/7 82м2
- Монолит/Раздельные
- Балкон - есть
- Сан Узел - Раздельный
- Ремонт - Евро
- Мебель и техника - есть
- Цена: 145 000