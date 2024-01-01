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ЖК Nasl Dahasi

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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9
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О комплексе

По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время.

Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и предстоящими событиями в будущем.

Расположение в самом сердце

Жилой комплекс Nasl Dahasi располагается в Мирабадском районе по улице Нукус. Это не просто локация, а место богатое событиями прошлых лет. В далёком 1918 году улица Нукус называлась Мариинской, и славилась конным базаром. Каждый день здесь кипела жизнь и развивалась торговля.

Центральное расположение ЖК Nasl Dahasi имеет удобную транспортную развязку и позволяет быстро добраться в любую часть город

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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Вы просматриваете
ЖК Nasl Dahasi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЦЕНТР" был построен в центре города Бухары.  Жилой комплекс ЖК ЦЕНТР от компании Great House имеет следующие преимущества: Инновационный архитектурный дизайн жилых зданий; Частный детский сад и магазины на территории комплекса; Комплекс имеет развитую инфраструктуру и удобное расположение; Автостоянки с современной системой охраны; Территория комплекса охраняется 24/7; Безопасные детские игровые площадки. Адрес: город Бухара улица  М.Каримов  120/1дом
Застройщик
"GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
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Застройщик
"GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Эмир
Жилой комплекс Эмир
Андижан, Узбекистан
от
7,00 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Добро пожаловать в жилой комплекс «Эмир», разработанный ООО «MELAGRANA CONSTRUCTIONS». Этот современный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает широкий выбор недорогих домов, предназначенных для комфортной жизни. 10-этажный отель Emir с современным дизайном предлагает варианты размещения на любой вкус и стиль жизни. От современных квартир до просторных домов, мы предлагаем различные планировки для удовлетворения ваших потребностей. На территории комплекса удобно расположена домофонная система, обеспечивающая вашу безопасность и комфорт. Эта функция обеспечивает безопасный контроль доступа, обеспечивая душевное спокойствие и безопасность для вас и вашей семьи. Emir был разработан с заботой о семьях. На территории комплекса вы найдете школу и детский сад, что позволит вашим детям получить качественное образование. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и наслаждайтесь близостью к учебным заведениям. Также в районе "Эмир" есть автостоянки и гаражи, обеспечивающие удобную и безопасную парковку для жителей и их гостей. Вы можете быть спокойны, зная, что ваши транспортные средства хорошо защищены на территории жилого комплекса. Эмир, расположенный по адресу ул. Лермонтова, 2/6, предлагает новые дома и квартиры в современном стиле, отражающие современный стиль жизни. Испытайте радость владения новым домом, сочетающим в себе эстетику, функциональность и доступность.   Познайте очарование домов разных размеров вместе с «Эмир» в Андижане. Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней, уютный дом с 2-x спальнями, просторный дом с 3-x спальнями или просторный дом с 4-x спальнями, у нас есть идеальный дом для вас. Не упустите свой шанс стать частью этого уникального жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах в Emir и обезопасить свой новый дом в этом оживленном районе.
Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
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Застройщик
STAR HOUSE BUILDINGS
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Живите полной жизнью в современном и безопасном жилом комплексе SHODLIK GRAND HOUSE. Этот 12-этажный ЖК, построенный застройщиком «SHODLIK GRAND BUILDINGS», расположен в городе Андижане и предлагает на выбор 7 уникальных планировок. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в этом комплексе очень просторные, площадь самой маленькой квартиры составляет 58 квадратных метров. Особенно примечательны двухкомнатные квартиры с холлом, которые можно использовать как гостиные, и получатся 2 полноценные раздельные комнаты для детей и родителей. Внутренняя территория ограждена и ведется круглосуточное видеонаблюдение. В уютном дворе есть фонтан, детская площадка и удобный паркинг. Особенности жилого комплекса: 12-этажный + пентхаус В здании завершен блок A, блок B будет завершен во 2-м квартале 2023 года Цена квартиры за 1 м2 6.500.000 Кадастровый документ готов Есть дома , которые можно оформить по субсидии. У нас есть специальное предложение Беспроцентная рассрочка на срок от 24 до 36 месяцев Площадь квартиры: 2-х комнатные квартиры от 58,10 м2 до 72,2 М2 3-х комнатные квартиры от 85,00 м2 до 118 М2
Застройщик
SHODLIK GRAND BUILDINGS
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Застройщик
SHODLIK GRAND BUILDINGS
Языки общения
Русский