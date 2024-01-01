По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время.



Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и предстоящими событиями в будущем.

Расположение в самом сердце

Жилой комплекс Nasl Dahasi располагается в Мирабадском районе по улице Нукус. Это не просто локация, а место богатое событиями прошлых лет. В далёком 1918 году улица Нукус называлась Мариинской, и славилась конным базаром. Каждый день здесь кипела жизнь и развивалась торговля.

Центральное расположение ЖК Nasl Dahasi имеет удобную транспортную развязку и позволяет быстро добраться в любую часть город