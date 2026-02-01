Жилой комплекс "EMAN RIVERSIDE" - квартиры С РЕМОНТОМ на улице Карасу.

Философия EMAN — дуб и река

EMAN Riverside — это не просто жилой комплекс.

Это пространство, где семья укореняется,

растёт и чувствует уверенность в завтрашнем

дне.

Дуб символизирует устойчивость и силу — как

дом, который становится опорой. Река Карасу —

спокойствие и баланс — как жизнь без суеты и

лишнего шума.

Этот проект создан для тех, кто выбирает не

квадратные метры, а качество жизни.

Закрытый зелёный двор — сердце комплекса.

Для детей и взрослых предусмотрены игровые и спортивные зоны для

ежедневной активности. Ландшафтное озеленение формирует уютную среду

и сохраняет эстетичный вид территории в течение всего года.

Современное освещение обеспечивает безопасность и подчёркивает

архитектуру в вечернее время. Зелёные зоны и водоёмы дополняют

пространство, создавая ощущение гармонии и уединения.

Жители могут проводить время на свежем воздухе: прогулочные маршруты вдоль

реки, барбекю-зона и благоустроенные зелёные дворы формируют спокойную и

уютную среду для отдыха.

На первых этажах размещены коммерческие зоны с сервисами повседневного

спроса, создающие живую и удобную инфраструктуру внутри комплекса.

Сквозные подъезды обеспечивают удобные и логичные маршруты движения

между двором, улицей и набережной.

В комплексе реализована

современная система

безопасности, обеспечивающая

спокойствие жителей 24/7.

Видеонаблюдение контролируют доступ и

общие зоны.

Входные группы оснащены системой с Face ID

для удобного и быстрого доступа. Пожарная

система соответствует актуальным

требованиям безопасности и обеспечивает

своевременное оповещение.