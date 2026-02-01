Жилой комплекс "EMAN RIVERSIDE" - квартиры С РЕМОНТОМ на улице Карасу.

Философия EMAN — дуб и река
EMAN Riverside — это не просто жилой комплекс.
Это пространство, где семья укореняется,
растёт и чувствует уверенность в завтрашнем
дне.
Дуб символизирует устойчивость и силу — как
дом, который становится опорой. Река Карасу —
спокойствие и баланс — как жизнь без суеты и
лишнего шума.
Этот проект создан для тех, кто выбирает не
квадратные метры, а качество жизни.
Закрытый зелёный двор — сердце комплекса.
Для детей и взрослых предусмотрены игровые и спортивные зоны для
ежедневной активности. Ландшафтное озеленение формирует уютную среду
и сохраняет эстетичный вид территории в течение всего года.
Современное освещение обеспечивает безопасность и подчёркивает
архитектуру в вечернее время. Зелёные зоны и водоёмы дополняют
пространство, создавая ощущение гармонии и уединения.
Жители могут проводить время на свежем воздухе: прогулочные маршруты вдоль
реки, барбекю-зона и благоустроенные зелёные дворы формируют спокойную и
уютную среду для отдыха.
На первых этажах размещены коммерческие зоны с сервисами повседневного
спроса, создающие живую и удобную инфраструктуру внутри комплекса.
Сквозные подъезды обеспечивают удобные и логичные маршруты движения
между двором, улицей и набережной.
В комплексе реализована
современная система
безопасности, обеспечивающая
спокойствие жителей 24/7.
Видеонаблюдение контролируют доступ и
общие зоны.
Входные группы оснащены системой с Face ID
для удобного и быстрого доступа. Пожарная
система соответствует актуальным
требованиям безопасности и обеспечивает
своевременное оповещение.