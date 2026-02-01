  1. Realting.uz
  3. Жилой комплекс "EMAN RIVERSIDE" - квартиры С РЕМОНТОМ на улице Карасу.

Жилой комплекс "EMAN RIVERSIDE" - квартиры С РЕМОНТОМ на улице Карасу.

Ташкент, Узбекистан
от
$32,250
НДС
от
$1,150/м²
;
17
ID: 33239
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Философия EMAN — дуб и река

EMAN Riverside — это не просто жилой комплекс.
Это пространство, где семья укореняется,
растёт и чувствует уверенность в завтрашнем
дне.

Дуб символизирует устойчивость и силу — как
дом, который становится опорой. Река Карасу —
спокойствие и баланс — как жизнь без суеты и
лишнего шума.

Этот проект создан для тех, кто выбирает не
квадратные метры, а качество жизни.

Закрытый зелёный двор — сердце комплекса.

Для детей и взрослых предусмотрены игровые и спортивные зоны для
ежедневной активности. Ландшафтное озеленение формирует уютную среду
и сохраняет эстетичный вид территории в течение всего года.

Современное освещение обеспечивает безопасность и подчёркивает
архитектуру в вечернее время. Зелёные зоны и водоёмы дополняют
пространство, создавая ощущение гармонии и уединения.

Жители могут проводить время на свежем воздухе: прогулочные маршруты вдоль
реки, барбекю-зона и благоустроенные зелёные дворы формируют спокойную и
уютную среду для отдыха.

На первых этажах размещены коммерческие зоны с сервисами повседневного
спроса, создающие живую и удобную инфраструктуру внутри комплекса.
Сквозные подъезды обеспечивают удобные и логичные маршруты движения
между двором, улицей и набережной.

В комплексе реализована
современная система
безопасности, обеспечивающая
спокойствие жителей 24/7.

Видеонаблюдение контролируют доступ и
общие зоны.

Входные группы оснащены системой с Face ID
для удобного и быстрого доступа. Пожарная
система соответствует актуальным
требованиям безопасности и обеспечивает
своевременное оповещение.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 29.7
Цена за м², USD 1,086
Цена квартиры, USD 32,250

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

