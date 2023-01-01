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ЖК Italiano Vero

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Новостройка Ташкента – Italiano Vero
Italiano Vero – это новый 15-этажный жилой комплекс комфорт-класса в Яшнабадском районе. Привлекательный и современный фасад здания выполнен в светлых тонах. Общая площадь составляет 21.000 квадратных метров. Он создан для тех, кто ищет жилье в развитом районе с современной инфраструктурой.

Все помещения имеют черновую отделку, готовую для ремонта будущих владельцев. Жители могут оставлять свои автомобили на открытой парковке у дома.

Для обеспечения безопасности на территории установлены камеры видеонаблюдения, а также работает круглосуточная охрана.
 

Инфраструктура
Новостройка расположена в зеленом районе. Одно из главных преимуществ комплекса - его близость к центру города. Удобное расположение у главной дороги обеспечивает комфортную езду на автомобиле.

Ближайшая станция метро Mashinasozlar находится в 1.5 км. Дорога на транспорте займет 5 минуты.

Рядом находится много объектов социальной инфраструктуры, что обеспечивает доступ ко всем необходимым услугам для комфортной жизни. К примеру, школы, магазины, заправки и больницы, парк Ашхабад, Эко парк, korzinka.uz, сквер Амира Темура, музей железнодорожной техники.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Italiano Vero
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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