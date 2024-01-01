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Smart Town

Ташкент, Узбекистан
от
9,00 млн сум
;
7
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О комплексе

Современный жилой комплекс «Smart Town» от застройщика Baomin House призван обеспечить комфортную и безопасную жизнь своим резидентам. При строительстве используются высококачественные материалы и новые технологии, что обеспечивает сооружениям надежность конструкции с 9-балльной сейсмостойкостью. Жилой комплекс состоит из нескольких 8 и 9-этажных зданий, расположенных на площади 1,8 га. Инфраструктура
В озелененных и облагороженных дворах сооружены детские игровые площадки и беседки. Все жильцы будут обеспечены парковочными местами. Охранная система и камеры наблюдения по всей территории работают круглосуточно. За порядком на внутренней территории и комфортом жителей следит профессиональная управляющая компания дома. Новостройка удобно расположилась недалеко от школы, мечети, рынка, парка и нескольких местных супермаркетов. На расстоянии 200 метров от него проходит новая линия метро. ЖК спроектирован так, чтобы вы могли найти все необходимые удобства в нескольких минутах ходьбы от своего дома.

Ремонт в квартирах
Жилой комплекс предоставляет квартиры с ремонтом в стиле Хай-Тек, готовые к заселению. Застройщиком будут установлены кухонная мебель, санузлы, электрика, сантехника, полы ламинат, а также домофон и смарт шторы. Система «Умный дом» в каждой квартире обеспечит удобство, безопасность и энергоэффективность. Есть четыре типа планировки апартаментов, рассчитанных на людей с разными потребностями. Посетите офис продаж, выберите один из них и получите приятные бонусы и скидки.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
9
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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Smart Town
Ташкент, Узбекистан
от
9,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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