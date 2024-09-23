Жилой комплекс ЖК NRG Yangi Baxt

NRG Yangi Baxt — ваш новый уголок счастья!
🔑 Откройте для себя жилой комплекс, который сочетает в себе современные удобства и живописную природу. Расположенный у прекрасного озера, NRG Yangi Baxt — это идеальное место для тех, кто стремится к гармонии и комфорту.
🌅 Основные особенности:
- Собственный выход к Озеру Бахт
- Увлекательные детские зоны
- Тенистые прогулочные аллеи
- Школы и детские сады
- Беговые и вело дорожки вдоль берега озера
- Work out зоны
- ТРЦ
Жилой квартал NRG Yangi Baxt находится в непосредственной близости от наиболее перспективного района на сегодняшний день – «Новый Ташкент».
📌 Не упустите шанс стать частью этого уникального проекта!