Жилой комплекс ЖК NRG Yangi Baxt

NRG Yangi Baxt — ваш новый уголок счастья!

🔑 Откройте для себя жилой комплекс, который сочетает в себе современные удобства и живописную природу. Расположенный у прекрасного озера, NRG Yangi Baxt — это идеальное место для тех, кто стремится к гармонии и комфорту.

🌅 Основные особенности:

- Собственный выход к Озеру Бахт

- Увлекательные детские зоны

- Тенистые прогулочные аллеи

- Школы и детские сады

- Беговые и вело дорожки вдоль берега озера

- Work out зоны

- ТРЦ

Жилой квартал NRG Yangi Baxt находится в непосредственной близости от наиболее перспективного района на сегодняшний день – «Новый Ташкент».

📌 Не упустите шанс стать частью этого уникального проекта!