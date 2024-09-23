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Жилой комплекс ЖК NRG Yangi Baxt

Ташкент, Узбекистан
от
10,82 млн сум
;
13
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Адрес Адрес
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Бектимирский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

NRG Yangi Baxt — ваш новый уголок счастья!

🔑 Откройте для себя жилой комплекс, который сочетает в себе современные удобства и живописную природу. Расположенный у прекрасного озера, NRG Yangi Baxt — это идеальное место для тех, кто стремится к гармонии и комфорту.

🌅 Основные особенности:
- Собственный выход к Озеру Бахт 
- Увлекательные детские зоны 
- Тенистые прогулочные аллеи 
- Школы и детские сады 
- Беговые и вело дорожки вдоль берега озера 
- Work out зоны 
- ТРЦ 

Жилой квартал NRG Yangi Baxt находится в непосредственной близости от наиболее перспективного района на сегодняшний день – «Новый Ташкент».

📌 Не упустите шанс стать частью этого уникального проекта!

Опубликовано: 10.09.2024
Обновлено: 11.09.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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