ЖК Resim Tashkent

Ortadogu является одной из крупнейших строительных компаний Турции. С общей площадью завершенных и строящихся объектов более 2 000 000 квадратных метров, компания демонстрирует внушительный опыт в отрасли.



Ortadogu Holding работает в 17 различных направлениях, с основным фокусом на строительстве. В 2007 году была создана «Ortadogu Construction Group» в Узбекистане, входящая в состав турецкой Ortadogu Holding.



Из числа строящихся проектов, особую гордость компании представляет комплекс «Resim Tashkent» в Яшнабадском районе Узбекистана. Элегантный дизайн комплекса внешне оформляется в благородных, светлых цветах, подчеркивая его уникальность.



Приглашаем вас присоединиться к уникальному опыту жилья в комплексе «Resim Tashkent», где каждая деталь пропитана качеством и трепетом к дизайну.



Одним из самых больших преимуществ расположения комплекса является его близость к центральной части Ташкента, а именно к прекрасному скверу имени Амира Темура. Всего 3 км или 9 минут на машине, и вы окажетесь в сердце всей городской суеты, наслаждаясь при этом атмосферой умиротворенного парка.





В офисе продаж вы сможете:



- Получить подробную информацию от наших опытных специалистов;

- Ознакомиться с планировками, выбрать этаж и вид из окна;

- Познакомиться с высокими стандартами качества и уникальными особенностями нашего жилого комплекса;

- Узнать о специальных условиях покупки и актуальных акциях.