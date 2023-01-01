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ЖК Resim Tashkent

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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8
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О комплексе

 Ortadogu является одной из крупнейших строительных компаний Турции. С общей площадью завершенных и строящихся объектов более 2 000 000 квадратных метров, компания демонстрирует внушительный опыт в отрасли.

Ortadogu Holding работает в 17 различных направлениях, с основным фокусом на строительстве. В 2007 году была создана «Ortadogu Construction Group» в Узбекистане, входящая в состав турецкой Ortadogu Holding.

Из числа строящихся проектов, особую гордость компании представляет комплекс «Resim Tashkent» в Яшнабадском районе Узбекистана. Элегантный дизайн комплекса внешне оформляется в благородных, светлых цветах, подчеркивая его уникальность.

Приглашаем вас присоединиться к уникальному опыту жилья в комплексе «Resim Tashkent», где каждая деталь пропитана качеством и трепетом к дизайну.

Одним из самых больших преимуществ расположения комплекса является его близость к центральной части Ташкента, а именно к прекрасному скверу имени Амира Темура. Всего 3 км или 9 минут на машине, и вы окажетесь в сердце всей городской суеты, наслаждаясь при этом атмосферой умиротворенного парка.


В офисе продаж вы сможете:

- Получить подробную информацию от наших опытных специалистов;
- Ознакомиться с планировками, выбрать этаж и вид из окна;
- Познакомиться с высокими стандартами качества и уникальными особенностями нашего жилого комплекса;
- Узнать о специальных условиях покупки и актуальных акциях.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Resim Tashkent
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс в центре города.   Это первый проект в городе Андижане   Название:  ЖК OLD CITY Цена: от 7 200 000 сум Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата Количество этажей: 10-16 этажный Квартиры от 56,5 - до  80,5 кв.м Закрытая территория Охраняемый двор Детский сад   Описание:   О жилом комплексе   Новый жилой комплекс Бизнес-класса "OLD SITY" был построен в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.    Развлечения на территории жилого комплекса   На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.   Дизайн жилого комплекса "OLD CITY"   Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.
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