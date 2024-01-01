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Миллий Хаус

Ташкент, Узбекистан
от
12,36 млн сум
;
5
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Описание Описание
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О комплексе

Добро пожаловать в уникальное жилищное пространство, созданное Несс Развитие — 5-этажный красивый дом «Национальный Дом» в современном национальном стиле, расположенный в зеленой части Мирзо-Улугбекского района.
Этот красивый комплекс расположен в непосредственной близости от двух ведущих университетов, предлагая не только комфорт, но и интеллектуальную атмосферу. Соседство с новым парком «Новый-Узбекистан» Место имеет уникальный характер, а строительство такого же большого олимпийского города в республике является центром активной и здоровой жизни.
Несс Разработке стремится предложить различные варианты жилья. Квартиры с ремонтом и без ремонта доступен от застройщика, предоставляя возможность выбора в зависимости от ваших предложений. Современные системы безопасности и закрытая территория обеспечивают безопасность и комфорт вашему образу жизни.

Ощутите уют и тепло национального стиля, слившегося с современными удобствами. Миллий Хаус –; ваш дом, ваше пространство, ваш образ жизни.

Дополнительно

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
6
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Цена квартиры, UZS
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 47.2 – 53.8
Цена за м², UZS 14,83 млн
Цена квартиры, UZS 699,14 млн – 797,15 млн
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 89.4
Цена за м², UZS 14,83 млн
Цена квартиры, UZS 1,33 млрд
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Стоимость объекта, UZS
Квартиры Другое
Площадь, м² 594.8
Цена за м², UZS 12,47 млн
Цена квартиры, UZS 7,41 млрд
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Аэропорт 500 м
Детский сад 800 м
Магазин 50 м
Остановка транспорта 500 м
Школа 1 200 м
Торговый центр 1 200 м
Метро 6 000 м

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Миллий Хаус
Ташкент, Узбекистан
от
12,36 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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Агентство
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик  «MAROQAND  STROY»  Самаркандская область Название:  ЖК Голден Сити  Цена: Договорная  Квартиры с площадью  от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м  Тип оплаты: Ипотека  100% оплата Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: готовая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей:  10 этажный  Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум-класса Охраняемый двор Подземный паркинг Описание:  О жилом комплексе  Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья, газоны и клумбы. Игровая площадка обустроена как целый парк развлечений. Он гармонично вписывается в ландшафт и направлен на безопасный и здоровый досуг детей. Для безопасного проживания резидентов установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Также есть вместительная и практичная паркинг-зона. В подъездах установлено бесшумные и скоростные лифты. Квартиры в ЖК «Golden City» Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Готовый ремонт, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. В них также будут установлены прочные алюминиевые профили нового поколения. Подземная парковка не заменимая часть жилого комплекса премиум сегмента.  Локация  Адрес: город Самарканд,  ул.Абу Рейхана Беруни. Ориентир: Поворот, Чайная фабрика.
Застройщик
ООО « MAROQAND STROY »
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Застройщик
ООО « MAROQAND STROY »
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Italiano Vero
Многоквартирный жилой дом ЖК Italiano Vero
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новостройка Ташкента – Italiano Vero Italiano Vero – это новый 15-этажный жилой комплекс комфорт-класса в Яшнабадском районе. Привлекательный и современный фасад здания выполнен в светлых тонах. Общая площадь составляет 21.000 квадратных метров. Он создан для тех, кто ищет жилье в развитом районе с современной инфраструктурой. Все помещения имеют черновую отделку, готовую для ремонта будущих владельцев. Жители могут оставлять свои автомобили на открытой парковке у дома. Для обеспечения безопасности на территории установлены камеры видеонаблюдения, а также работает круглосуточная охрана.   Инфраструктура Новостройка расположена в зеленом районе. Одно из главных преимуществ комплекса - его близость к центру города. Удобное расположение у главной дороги обеспечивает комфортную езду на автомобиле. Ближайшая станция метро Mashinasozlar находится в 1.5 км. Дорога на транспорте займет 5 минуты. Рядом находится много объектов социальной инфраструктуры, что обеспечивает доступ ко всем необходимым услугам для комфортной жизни. К примеру, школы, магазины, заправки и больницы, парк Ашхабад, Эко парк, korzinka.uz, сквер Амира Темура, музей железнодорожной техники.
Застройщик
ULKAN DEVELOPMENT
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Застройщик
ULKAN DEVELOPMENT
Языки общения
Русский