Добро пожаловать в уникальное жилищное пространство, созданное Несс Развитие — 5-этажный красивый дом «Национальный Дом» в современном национальном стиле, расположенный в зеленой части Мирзо-Улугбекского района.
Этот красивый комплекс расположен в непосредственной близости от двух ведущих университетов, предлагая не только комфорт, но и интеллектуальную атмосферу. Соседство с новым парком «Новый-Узбекистан» Место имеет уникальный характер, а строительство такого же большого олимпийского города в республике является центром активной и здоровой жизни.
Несс Разработке стремится предложить различные варианты жилья. Квартиры с ремонтом и без ремонта доступен от застройщика, предоставляя возможность выбора в зависимости от ваших предложений. Современные системы безопасности и закрытая территория обеспечивают безопасность и комфорт вашему образу жизни.
Ощутите уют и тепло национального стиля, слившегося с современными удобствами. Миллий Хаус –; ваш дом, ваше пространство, ваш образ жизни.
|Аэропорт
|500 м
|Детский сад
|800 м
|Магазин
|50 м
|Остановка транспорта
|500 м
|Школа
|1 200 м
|Торговый центр
|1 200 м
|Метро
|6 000 м