Zilan Residence жилой комплекс - комфорт класса!
Цена за 1м2: 11 500 000 сум
Рассрочка на 24 месяца.
Адрес: Яшнабадский район, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив
Квадратура:
1 комнатная - 63 кв.м
2 комнатная - 65-79 кв.м
3 комнатная - 92-101 кв.м
Подробнее про новостройку:
• Отделка: Черновая
• Класс жилья: Комфорт
• Система отопления: Автономное
• Этажность: 12
• Лифт: 1
• Высота потолков: 3.1 м
Рядом есть:
- Ashkhabad Park
- ЭКО Парк
- Паркентский Рынок
- Музей железнодорожной техники
- Central Park Tashkent