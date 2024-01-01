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Zilan Residence

Ташкент, Узбекистан
от
11,50 млн сум
;
6
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О комплексе

Zilan Residence жилой комплекс - комфорт класса!
Цена за 1м2: 11 500 000 сум
Рассрочка на 24 месяца.
Адрес: Яшнабадский район, Махтумкули улица, Авиагородок-22 массив
Квадратура:
1 комнатная - 63 кв.м
2 комнатная - 65-79 кв.м
3 комнатная - 92-101 кв.м
Подробнее про новостройку:
• Отделка: Черновая
• Класс жилья: Комфорт
• Система отопления: Автономное
• Этажность: 12
• Лифт: 1
• Высота потолков: 3.1 м
Рядом есть:
- Ashkhabad Park
- ЭКО Парк
- Паркентский Рынок
- Музей железнодорожной техники
- Central Park Tashkent

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
9
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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Вы просматриваете
Zilan Residence
Ташкент, Узбекистан
от
11,50 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
UY BOZOR BEKOBOD
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Агентство
UY BOZOR BEKOBOD
Языки общения
Русский
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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Застройщик
GRAND CAPITAL
Языки общения
English, Русский
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Агентство
Alliance Estate
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha