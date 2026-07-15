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Жилой комплекс Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2

Ташкент, Узбекистан
от
$76,000
;
9
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ID: 38212
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район
  • Адрес
    Хосият 1-й проезд

О комплексе

#Яшнабад
#Вторичка
#Авиасозлар3
- Ор-р Белссимо Эвос
- 2/3/4 50м2
- Панель - комнаты смежные
- Балкон - есть не торец
- Сан Узел - раздельно
- Ремонт - евро
- Мебель и техника - да
- Цена: 76 000 
 

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
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Жилой комплекс Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Ташкент, Узбекистан
от
$76,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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