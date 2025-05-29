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Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»

Ташкент, Узбекистан
от
$86,500
от
$1,030/м²
;
4
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ID: 26115
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория

О комплексе

4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza» | Коробка | 84 м² | Закрытый двор | 86 500 $ 🔥

📝 ОПИСАНИЕ:

✅ Общая информация:

  • Тип: 4-комнатная квартира в новостройке.

  • Адрес: ЖК «Parkent FDG Plaza», Паркентский район.

  • Этаж: 4/14.

  • Площадь: 84 м².

  • Статус: Коробка (без отделки — реализуйте свой дизайн!).

✅ Особенности:

  • Закрытый двор: Охраняемая территория, детские площадки, зоны отдыха.

  • Планировка: Свобода для зонирования — идеально под семью или инвестиции.

  • Коммуникации: Все подключены (электричество, вода, газ).

  • Дополнительно: Лифт, парковка, современная инфраструктура ЖК.

📍 Локация:

  • Престижный жилой комплекс с развитой инфраструктурой: школы, магазины, кафе.

  • Удобный транспорт: остановки у дома, выезд на магистрали.

  • Тихий и безопасный район.

📄 Документы:

  • Цена: 86 500 $ (торг при осмотре).

  • Собственность: Документы готовы к сделке.

📞 Контакты:

  • Телефон: 

  • Telegram: Связаться

  • Срочный просмотр!

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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