Жилой комплекс 4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza»

4-комнатная квартира в ЖК «Parkent FDG Plaza» | Коробка | 84 м² | Закрытый двор | 86 500 $ 🔥
📝 ОПИСАНИЕ:
✅ Общая информация:
Тип: 4-комнатная квартира в новостройке.
Адрес: ЖК «Parkent FDG Plaza», Паркентский район.
Этаж: 4/14.
Площадь: 84 м².
Статус: Коробка (без отделки — реализуйте свой дизайн!).
✅ Особенности:
Закрытый двор: Охраняемая территория, детские площадки, зоны отдыха.
Планировка: Свобода для зонирования — идеально под семью или инвестиции.
Коммуникации: Все подключены (электричество, вода, газ).
Дополнительно: Лифт, парковка, современная инфраструктура ЖК.
📍 Локация:
Престижный жилой комплекс с развитой инфраструктурой: школы, магазины, кафе.
Удобный транспорт: остановки у дома, выезд на магистрали.
Тихий и безопасный район.
📄 Документы:
Цена: 86 500 $ (торг при осмотре).
Собственность: Документы готовы к сделке.
📞 Контакты:
Телефон:
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