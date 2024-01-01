  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. ЖК «Poytaxt Residence»

ЖК «Poytaxt Residence»

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
Оставить заявку
Позвонить
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

“Poytaxt Residence” - это жилой комплекс комфорт – класса общей площадью 21 000 м². Стена в этих домах состоит из трех слоев, между которыми заложен специальный утепляющий слой. Главное, что это многоэтажное здание устойчиво к 9 - балльному землетрясению. Строительная компания работала вместе с опытными специалистами. Они создали проект комплекса с прочными квартирами, красивым дизайном и всеми удобствами, которые прослужат долгие годы.

Инфраструктура ЖК “Poytaxt Residence”
Территория, на которой расположен комплекс, развита по всем направлениям. Супермаркет, IT школа, парк и рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы. Кроме того, это место имеет удобную транспортную развязку.

Первый и второй этажи здания предназначены для коммерческих помещений. А в просторном дворе можно увидеть множество удобств. Детская игровая площадка и зеленые зоны отдыха придают двору еще больше красоты. Для жителей предусмотрена специальная подземная и надземная парковка на 300 автомобилей. Территория закрыта и оборудована камерами наблюдения.

Квартиры ЖК “Poytaxt Residence”
Квартиры с одной до четырех комнат предназначены для продажи покупателям. Их площадь составляет от 40 м² до 102 м². Стоимость 1 квадратного метра начинается от 5 500 000 сум. Также есть квартиры с террасой. Здесь можно полюбоваться прекрасным видом на город. Кроме того, в здании установлены скоростные лифты. Эти новые дома принесут радость вам и вашим близким.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК "Akbar House"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс Izmir
Ташкент, Узбекистан
от
6,60 млн сум
Жилой комплекс ЖК Namangan Yangi Bino
Туракурганский район, Узбекистан
от
4,00 млн сум
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК  “TARAQQIYOT”
Каттакурган, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
ЖК «Poytaxt Residence»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс "Minor Towers"
Жилой комплекс "Minor Towers"
Ташкент, Узбекистан
от
564,05 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в центре, а жить на природе. Успевать за динамикой жизни и при этом, сохранять здоровье. Мы решили объединить эти ценности в одном проекте, и создали первый жилой комплекс в стране по концепции Well-Being.
Застройщик
Binar Group
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Binar Group
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Новостройка Ташкента - Newport Жилой комплекс Newport состоит из 15 корпусов 19-этажных жилых кирпичных домов премиум-класса. Архитектура комплекса выполнена в стиле модерн, что полностью передает концепцию проекта как воплощение новой эпохи технологий и комфорта. Сбалансированная комбинация жилья, офисов, сервиса и развлекательных зон создаёт ещё и безопасное городское пространство. Инфраструктура Многофункциональный комплекс Newport возводится в центре престижной части Ташкента и на пересечении четырёх дорог. У проекта удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка и важные городские социальные объекты поблизости: парки, школы, детские сады, клиники, гостиницы, бизнес-центры, столичный аэропорт и 2 терминала вокзала. Управляющая компания комплекса оказывает услуги по клинингу, выгулу собак, вызову такси и организации встреч и проводов в аэропорт или вокзал. Цены на квартиры в жилом комплексе Newport Для покупки доступны 2, 3 и 4-х комнатные квартиры с площадью от 42 до 150 квадратных метров. Строительство ЖК будет происходить в трёх этапах, первый планируется закончить в конце 3го квартала 2024 года. Имеется возможность покупки квартиры в рассрочку. Все здания Newport оснащены лучшими системами охраны и безопасности, они сейсмостойкие и обладают функционалом «умный дом». Имеется круглосуточное видеонаблюдение по периметру комплекса, в лобби-зонах и уютных подъездах, а также предусмотрены консьержи и секьюрити. Newport — это воплощение баланса между работой, жизнью и отдыхом, что прослеживается в расположении и возможностях комплекса. Владельцы недвижимости в Newport смогут почувствовать себя причастными к большим переменам, окружив себя интересными людьми, полезными деловыми контактами, весело проводить время с друзьями и быть ближе к семье, легко поддерживая баланс Live-work-play.
Застройщик
Newport
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Newport
Языки общения
Русский
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Британский квартал «Greenwich» – это первый проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле. Новый микрорайон объединит в себе бизнес и комфорт класс, что позволит будущим жителям выбрать квартиру с предчистовой отделкой с возможностью реализовать собственные дизайнерские идеи, либо уже с готовой чистовой отделкой. Greenwich воплотит истинно английский стиль жизни благодаря продуманному подходу к планированию и осуществлению проекта. Инфраструктура рассчитана исключительно на жильцов для их комфортного проживания. Продуманное расположение подземной и наземной парковки позволит реализовать концепцию закрытого двора. Во дворе предусмотрены зеленые зоны с детскими и игровыми площадками, зоны для отдыха, где вы сможете проводить время с семьей, друзьями и соседями. Фасад Британского квартала оформлен в изысканном английском стиле. Колористика фасада включает оттенки красно-оранжевого, темно серого и белого цветов, благодаря чему создается чувство правильной лаконичности. Стены украшены эстетически продуманной системой декора, лепниной с римскими орнаментами. Уникальной чертой комплекса также является наличие курантов, напоминающих часовую башню Биг-бен – одного из самых узнаваемых символов Великобритании.
Застройщик
Golden House
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский