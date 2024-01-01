“Poytaxt Residence” - это жилой комплекс комфорт – класса общей площадью 21 000 м². Стена в этих домах состоит из трех слоев, между которыми заложен специальный утепляющий слой. Главное, что это многоэтажное здание устойчиво к 9 - балльному землетрясению. Строительная компания работала вместе с опытными специалистами. Они создали проект комплекса с прочными квартирами, красивым дизайном и всеми удобствами, которые прослужат долгие годы.
Инфраструктура ЖК “Poytaxt Residence”
Территория, на которой расположен комплекс, развита по всем направлениям. Супермаркет, IT школа, парк и рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы. Кроме того, это место имеет удобную транспортную развязку.
Первый и второй этажи здания предназначены для коммерческих помещений. А в просторном дворе можно увидеть множество удобств. Детская игровая площадка и зеленые зоны отдыха придают двору еще больше красоты. Для жителей предусмотрена специальная подземная и надземная парковка на 300 автомобилей. Территория закрыта и оборудована камерами наблюдения.
Квартиры ЖК “Poytaxt Residence”
Квартиры с одной до четырех комнат предназначены для продажи покупателям. Их площадь составляет от 40 м² до 102 м². Стоимость 1 квадратного метра начинается от 5 500 000 сум. Также есть квартиры с террасой. Здесь можно полюбоваться прекрасным видом на город. Кроме того, в здании установлены скоростные лифты. Эти новые дома принесут радость вам и вашим близким.