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Жилой комплекс Жк " Maftun Makon "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
13
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ID: 25355
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Maftun Makon — ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan обладающий развитой инфраструктурой и расположенный в перспективно развивающемся новом центре столицы.

Новый проект от NRG расположился вдоль улицы Янги Узбекистан, которая перетекает в одну из важнейших артерий столицы.

"Город в городе" — именно так можно описать комплекс с большой благоустроенной территорией.

Здесь каждый сантиметр будет обустроен уникальными зонами для проведения досуга, работы, учёбы и активного образа жизни.
 

Реализация и развитие проекта "Новый Ташкент" создавалось при участии высоко квалифицированных специалистов зарубежных стран, а именно Великобритании, Турции, Китая и Сингапура.

"Новый Ташкент" займёт территорию в 20 000 гектаров, что позволит создать необходимые условия и для проживания и для проведения качественного и интересного досуга, практически 1 миллиону человек.

Выбранная локация наиболее приближена к центральным районам столицы, а также состояние климата и воздуха на текущий момент соответствует положительным нормативам.
Огромный парк, построенный по инициативе президента Шавката Мирзиёева — идеальное место для отдыха всей семьёй. Здесь есть абсолютно всё для хорошего времяпровождения — песчаный пляж, зоны для пикника, детские площадки, воркаут-зоны, трассы для скейтеров и роллеров и многое другое.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс Жк " Maftun Makon "
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