Жилой комплекс Жк " Maftun Makon "

Maftun Makon — ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan обладающий развитой инфраструктурой и расположенный в перспективно развивающемся новом центре столицы.

Новый проект от NRG расположился вдоль улицы Янги Узбекистан, которая перетекает в одну из важнейших артерий столицы.

"Город в городе" — именно так можно описать комплекс с большой благоустроенной территорией.

Здесь каждый сантиметр будет обустроен уникальными зонами для проведения досуга, работы, учёбы и активного образа жизни.



Реализация и развитие проекта "Новый Ташкент" создавалось при участии высоко квалифицированных специалистов зарубежных стран, а именно Великобритании, Турции, Китая и Сингапура.

"Новый Ташкент" займёт территорию в 20 000 гектаров, что позволит создать необходимые условия и для проживания и для проведения качественного и интересного досуга, практически 1 миллиону человек.

Выбранная локация наиболее приближена к центральным районам столицы, а также состояние климата и воздуха на текущий момент соответствует положительным нормативам.

Огромный парк, построенный по инициативе президента Шавката Мирзиёева — идеальное место для отдыха всей семьёй. Здесь есть абсолютно всё для хорошего времяпровождения — песчаный пляж, зоны для пикника, детские площадки, воркаут-зоны, трассы для скейтеров и роллеров и многое другое.