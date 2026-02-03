Жилой комплекс "Zamon"

  1. Realting.uz
Ташкент, Узбекистан
от
$47,895
от
$1,210/м²
;
8
ID: 33928
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

О комплексе

Zamon — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, безопасность и уютную атмосферу. Проект сочетает практичную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на простоту и гармонию.

Аккуратные фасады, светлые решения и практичные материалы создают приятный внешний облик и подчёркивают современный характер проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Комфорт

Современный формат жилой застройки

Удобные и продуманные планировки

Рациональное использование пространства

Комфортные решения для семейной жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства.

Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на безопасность и спокойствие:

закрытая территория

уютный внутренний двор

детские площадки

прогулочные зоны

места для отдыха жителей

система видеонаблюдения

Такой формат создаёт комфортную атмосферу и ощущение уюта внутри жилого комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

парковочные места

современные инженерные коммуникации

общественные зоны для отдыха

пространства для повседневного удобства

📍 Локация

ЖК Zamon расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной жизни.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
от
$47,895
