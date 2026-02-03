Жилой комплекс "Zamon"

Zamon — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, безопасность и уютную атмосферу. Проект сочетает практичную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на простоту и гармонию.

Аккуратные фасады, светлые решения и практичные материалы создают приятный внешний облик и подчёркивают современный характер проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Комфорт

Современный формат жилой застройки

Удобные и продуманные планировки

Рациональное использование пространства

Комфортные решения для семейной жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства.

Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на безопасность и спокойствие:

закрытая территория

уютный внутренний двор

детские площадки

прогулочные зоны

места для отдыха жителей

система видеонаблюдения

Такой формат создаёт комфортную атмосферу и ощущение уюта внутри жилого комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

парковочные места

современные инженерные коммуникации

общественные зоны для отдыха

пространства для повседневного удобства

📍 Локация

ЖК Zamon расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной жизни.