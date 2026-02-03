Жилой комплекс "Zamon"

Zamon — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, безопасность и уютную атмосферу. Проект сочетает практичную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на простоту и гармонию.
Аккуратные фасады, светлые решения и практичные материалы создают приятный внешний облик и подчёркивают современный характер проекта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: Комфорт
Современный формат жилой застройки
Удобные и продуманные планировки
Рациональное использование пространства
Комфортные решения для семейной жизни
🏢 Входные группы и удобство
В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства.
Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.
🌿 Благоустройство территории
Концепция двора ориентирована на безопасность и спокойствие:
закрытая территория
уютный внутренний двор
детские площадки
прогулочные зоны
места для отдыха жителей
система видеонаблюдения
Такой формат создаёт комфортную атмосферу и ощущение уюта внутри жилого комплекса.
🚗 Дополнительные удобства
Для жителей предусмотрены:
парковочные места
современные инженерные коммуникации
общественные зоны для отдыха
пространства для повседневного удобства
📍 Локация
ЖК Zamon расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.
Рядом находятся магазины, школы, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной жизни.