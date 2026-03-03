Жилой комплекс "Sokindiyor"

Sokindiyor — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, уют и практичность в повседневной жизни. Проект сочетает современную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневности.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию и практичность.

Сдержанные фасады, качественные материалы и продуманные архитектурные решения создают эстетичный и аккуратный внешний облик, который подчёркивает городской характер проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт‑класс

Этажность: среднеэтажный формат (около 9 этажей)

Планировки: рациональные и продуманные решения под разные потребности

Просторные жилые пространства, ориентированные на удобство для семейной и активной жизни.

🏢 Комфорт и удобство внутри

В Sokindiyor предусмотрены современные входные группы и функциональные общие зоны:

аккуратные и стильные входные зоны

удобные подъезды и лифты

коммерческие помещения на первых этажах

зоны для повседневных услуг и сервисов

Такие решения делают ежедневное проживание удобным и практичным.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса оформлена с заботой о спокойной жизни и уюте:

благоустроенный внутренний двор

прогулочные дорожки

детские и спортивные площадки

зелёные зоны и места отдыха

система видеонаблюдения и контролируемый доступ

Это создаёт безопасную и спокойную среду для семей с детьми и всех жителей.

🚗 Дополнительные удобства

Для комфорта жителей предусмотрены:

парковочные места

продуманные инженерные коммуникации

развитая транспортная доступность

общественные зоны и сервисы рядом

Такие элементы делают повседневную жизнь максимально удобной и функциональной.

📍 Локация

ЖК Sokindiyor расположен в Сергелийском районе Ташкента, в активно развивающемся районе с удобной транспортной доступностью и развитыми объектами инфраструктуры.

Рядом находятся магазины, остановки общественного транспорта, образовательные учреждения и другие объекты городской среды — всё для комфортной повседневной жизни.