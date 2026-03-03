  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс "Sokindiyor"

Жилой комплекс "Sokindiyor"

Ташкент, Узбекистан
от
$40,707
от
$1,068/м²
;
3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33984
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

О комплексе

Sokindiyor — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, уют и практичность в повседневной жизни. Проект сочетает современную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневности.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию и практичность.
Сдержанные фасады, качественные материалы и продуманные архитектурные решения создают эстетичный и аккуратный внешний облик, который подчёркивает городской характер проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт‑класс

  • Этажность: среднеэтажный формат (около 9 этажей)

  • Планировки: рациональные и продуманные решения под разные потребности

  • Просторные жилые пространства, ориентированные на удобство для семейной и активной жизни.

🏢 Комфорт и удобство внутри

В Sokindiyor предусмотрены современные входные группы и функциональные общие зоны:

  • аккуратные и стильные входные зоны

  • удобные подъезды и лифты

  • коммерческие помещения на первых этажах

  • зоны для повседневных услуг и сервисов

Такие решения делают ежедневное проживание удобным и практичным.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса оформлена с заботой о спокойной жизни и уюте:

  • благоустроенный внутренний двор

  • прогулочные дорожки

  • детские и спортивные площадки

  • зелёные зоны и места отдыха

  • система видеонаблюдения и контролируемый доступ

Это создаёт безопасную и спокойную среду для семей с детьми и всех жителей.

🚗 Дополнительные удобства

Для комфорта жителей предусмотрены:

  • парковочные места

  • продуманные инженерные коммуникации

  • развитая транспортная доступность

  • общественные зоны и сервисы рядом

Такие элементы делают повседневную жизнь максимально удобной и функциональной.

📍 Локация

ЖК Sokindiyor расположен в Сергелийском районе Ташкента, в активно развивающемся районе с удобной транспортной доступностью и развитыми объектами инфраструктуры.
Рядом находятся магазины, остановки общественного транспорта, образовательные учреждения и другие объекты городской среды — всё для комфортной повседневной жизни.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс "Savr Avenue"
Ташкент, Узбекистан
от
$55,605
Жилой комплекс Davr Residence
Эшангузар, Узбекистан
от
$892
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс OBOD
Зангиатинский район, Узбекистан
от
$579
Жилой комплекс SUN
Ташкент, Узбекистан
от
$1,195
Вы просматриваете
Жилой комплекс "Sokindiyor"
Ташкент, Узбекистан
от
$40,707
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Gardens"
Шуробазар, Узбекистан
от
$28,145
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Gardens — современный жилой комплекс комфорт-класса от застройщика Millennium House, созданный для тех, кто мечтает жить в зелёной, экологически чистой и спокойной среде, не отказываясь от удобств городской инфраструктуры. Проект сочетает современные архитектурные решения, функциональные пла…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс Yangi Hayot
Жилой комплекс Yangi Hayot
Жилой комплекс Yangi Hayot
Жилой комплекс Yangi Hayot
Жилой комплекс Yangi Hayot
Показать все Жилой комплекс Yangi Hayot
Жилой комплекс Yangi Hayot
Ташкент, Узбекистан
от
$1,073
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Продажа новых квартир в Жилом Комплексе "Yangi Hayot", находящихся вблизи станции метро "3 – 4 бекат" Данные квартиры Вы можете приобрести прямо сейчас или в рассрочку 30 % , 50% , предоплате на 20 месяцев. В здании 16 этажей, выбирайте, покупайте и живите. В каждой квартире:       …
Застройщик
MODERN CITY CONSTRUCT
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MODERN CITY CONSTRUCT
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Жилой комплекс Honabod Аvenue
Ханабадтепа, Узбекистан
от
$780
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
ЖК «Xonobod Avenue» комфорт класса, выполнен по технологии кирпичного строительства в Сергелийском районе, улица Ханабад. Целью нашей строительной кампании является создание современной инфраструктуры в махалле Ханабад Сергилийского района города Ташкента , а также 12-этажный 14-этажный дом…
Застройщик
Xonobod Avenue
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Xonobod Avenue
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Актуальные новости в Узбекистане
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
03.03.2026
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
15.03.2026
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
13.03.2026
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
11.03.2026
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Показать все публикации