Жилой комплекс "Sokindiyor"

Sokindiyor — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, уют и практичность в повседневной жизни. Проект сочетает современную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневности.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию и практичность.
Сдержанные фасады, качественные материалы и продуманные архитектурные решения создают эстетичный и аккуратный внешний облик, который подчёркивает городской характер проекта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт‑класс
Этажность: среднеэтажный формат (около 9 этажей)
Планировки: рациональные и продуманные решения под разные потребности
Просторные жилые пространства, ориентированные на удобство для семейной и активной жизни.
🏢 Комфорт и удобство внутри
В Sokindiyor предусмотрены современные входные группы и функциональные общие зоны:
аккуратные и стильные входные зоны
удобные подъезды и лифты
коммерческие помещения на первых этажах
зоны для повседневных услуг и сервисов
Такие решения делают ежедневное проживание удобным и практичным.
🌿 Благоустройство территории
Территория комплекса оформлена с заботой о спокойной жизни и уюте:
благоустроенный внутренний двор
прогулочные дорожки
детские и спортивные площадки
зелёные зоны и места отдыха
система видеонаблюдения и контролируемый доступ
Это создаёт безопасную и спокойную среду для семей с детьми и всех жителей.
🚗 Дополнительные удобства
Для комфорта жителей предусмотрены:
парковочные места
продуманные инженерные коммуникации
развитая транспортная доступность
общественные зоны и сервисы рядом
Такие элементы делают повседневную жизнь максимально удобной и функциональной.
📍 Локация
ЖК Sokindiyor расположен в Сергелийском районе Ташкента, в активно развивающемся районе с удобной транспортной доступностью и развитыми объектами инфраструктуры.
Рядом находятся магазины, остановки общественного транспорта, образовательные учреждения и другие объекты городской среды — всё для комфортной повседневной жизни.