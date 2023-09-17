ЖК Mashxadi Residence

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

от 425,70 млн сум

Сдача в: 2023

Palazzo, воплощающий идею проживании в гармонии мира с природой расположен на улице Buyuk Ipak yo'li в районе Мирзо Улугбек. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах. Верхние этажи тоже имеют современные инфраструктурные объекты, а дополнительные инфраструктуры спроектированы также как и на первом этаже. Жить в уютной помещении - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме. Palazzo - достойное место для ваших желаний.