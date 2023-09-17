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ЖК Mashxadi Residence

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖК Mashxadi Residence
Отличная возможность для тех, кто ищет квартиру в тихом районе на стадии завершения

Объявляем старт очередного этапа продаж квартир находящихся по улице Паркент Яшнабадского района!

Квартиры:
2 ком - 84 м²
3 ком - 99.7 м²
4х ком - 171 м²

Сделайте первоначальный взнос 50%, остальное после выхода кадастра.
Срок сдачи: май 2024 года
Ипотеки и субсидии нет
Адрес: Яшнабадский р-н, улица С.Машхадий 218.
Удобства
Закрытая территория
24/7 мониторинг камеры
Установлена ​​входная дверь.
Установлены внешние рамы
В коробочном состоянии.
Закрытая и открытая парковка
Стены дома сделаны из кирпича

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Mashxadi Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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