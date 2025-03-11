Жилой комплекс ЖК "Phenix Home"

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НОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ
ЖК Assalom Sohil это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House.
Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район, с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жи…
Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в центре Ташкента.
Отлично подойдет как для жизни, так и для инвестиции.
В наличии квартиры:
1-комнатные — от 31,5 м2 до 38,59 м2
2-комнатные — от 47,48 м2 до 82,73 м2
3-комнатные — от 85,53 м2 до 153,63 м2
U-TOWER — уникальный проект, наход…
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Агентство
RED
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ЖК KISLOROT HОUSE
Добро пожаловать в престижный жилой комплекс «KISLOROT HОUSE », расположенный в оживленной части города Денау.
. Наши квартиры и дома являются воплощением современного дизайна и предлагают просторные и функциональные жилые помещения, которые удовлетворят все ваши потре…
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Застройщик
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
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