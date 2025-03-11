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Жилой комплекс ЖК "Phenix Home"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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2
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Описание Описание
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ID: 25380
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Жилой комплекс «Phenix Home» — это комфортабельный и современный 6-этажный комплекс, расположенный в Яшнабадском районе города Ташкента.

В нашем комплексе, который будет сдан в 4 квартале 2024 года, есть детская площадка и а

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс ЖК "Phenix Home"
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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