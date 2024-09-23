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Жилой комплекс NRG ZAMON

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

NRG Zamon — это новый жилой комплекс комфорт-класса, который включает в себе всё самое лучшее бизнес-сегмента: подземную парковку, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, закрытый двор для вашей счастливой жизни.

ЖК NRG Zamon — современный жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и домов разной этажности: 8, 9 и 12 этажей, в котором применяются современные технологии. Жилой комплекс расположен в спокойном, но при этом быстро развивающемся районе города, где планируется реализация проекта «Дарё Буйи бизнес сити» с созаднием объектов производства, торговли и услуг. 

Опубликовано: 12.09.2024
Обновлено: 12.09.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Детский сад 500 м

Видеообзор жилой комплекс NRG ZAMON

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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