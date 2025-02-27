Жилой комплекс "Aviasozlar"

ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Aviasozlar Plaza»
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура.
Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды.
Подъезды в жилом комплексе “Aviasozlar Plaza ” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов. Обильное освещение лестничных площадок обеспечит комфорт и безопасность в повседневной жизни жителей. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью.
Детская площадка в жилом комплексе «Aviasozlar Plaza» обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на лужайке со скамейками с элементами ландшафтного дизайна.
Стоимость квартиры включает:
Перегородки межкомнатные (готовые для обоя)
Пластмассовые окна ( АКФА)
Входная железная дверь ( с домофоном)
Счетчики коммуникационные
Тип постройки:
Монолит - газоблок
Перегородки межкомнатные газоблок
Беловая отделка квартиры
Высота потолков 3.3 м
Инфраструктура:
В каждом подъезде по 2 современных лифта
Парковка наземная и двухуровневая подземная
Удобное местоположение
Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
Детская площадка