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Жилой комплекс "Aviasozlar"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
27
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Описание Описание
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ID: 25220
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район
  • Метро
    Mashinasozlar (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Aviasozlar Plaza» 
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура.
Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды.
Подъезды в жилом комплексе “Aviasozlar Plaza ” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов. Обильное освещение лестничных площадок обеспечит комфорт и безопасность в повседневной жизни жителей. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью.
Детская площадка в жилом комплексе «Aviasozlar Plaza» обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на лужайке со скамейками с элементами ландшафтного дизайна.
Стоимость квартиры включает:
Перегородки межкомнатные (готовые для обоя)
Пластмассовые окна ( АКФА)
Входная железная дверь ( с домофоном)
Счетчики коммуникационные 
Тип постройки: 
Монолит - газоблок
Перегородки межкомнатные газоблок
Беловая отделка квартиры
Высота потолков 3.3 м
Инфраструктура: 
В каждом подъезде по 2 современных лифта
Парковка наземная и двухуровневая подземная
Удобное местоположение
Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
Детская площадка          
 

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс "Aviasozlar"
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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